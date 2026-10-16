米津玄師が世界11都市14公演、自身最大規模のワールドツアー開催決定

米津玄師が、ワールドツアー「KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST」の開催を発表した。

本ツアーは、11月6日に開幕する国内ツアー「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」に続くもので、2026年12月26日から2027年2月28日にかけて、アジア、北米、ヨーロッパの11都市で全14公演を行う。総動員数は約20万人を見込み、自身最大規模のワールドツアーとなる。

アジアでは台北、ソウル、シンガポール、北米ではオークランド、ロサンゼルス、メキシコシティ、ニューアーク、トロント、ヨーロッパではロンドン、パリ、アムステルダムを回る。台北では自身初のドーム2DAYS、ソウルでは3DAYSを開催。シンガポール、オークランド、メキシコシティ、トロント、アムステルダムの5都市は、米津にとって初めての公演地となる。

前回のワールドツアー「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」は、アジア、ヨーロッパ、北米の7都市で全10公演を行い、全公演ソールドアウトで計9万人を動員した。今回は開催都市、公演数、会場規模のいずれも前回を上回る。

＜ツアー情報＞

KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST

2026年

12月26日（土）台北 TAIPEI DOME

12月27日（日）台北 TAIPEI DOME

2027年

1月14日（木）ソウル INSPIRE ARENA

1月16日（土）ソウル INSPIRE ARENA

1月17日（日）ソウル INSPIRE ARENA

1月29日（金）シンガポール SINGAPORE INDOOR STADIUM

2月4日（木）オークランド OAKLAND ARENA

2月6日（土）ロサンゼルス THE KIA FORUM

2月9日（火）メキシコシティ SPORTS PALACE

2月12日（金）ニューアーク PRUDENTIAL CENTER

2月14日（日）トロント SCOTIABANK ARENA

2月24日（水）ロンドン THE O2 ARENA

2月26日（金）パリ ACCOR ARENA

2月28日（日）アムステルダム ZIGGO DOME

公演・チケット詳細

台北以外：https://www.livenation.com/artist/K8vZ917q7K0/kenshi-yonezu-events

台北：https://www.facebook.com/bigart.tw?mibextid=LQQJ4d

※海外公演の詳細・チケットに関する問い合わせは各リンク先へ

米津玄師 2026 TOUR / GHOST

11月6日（金）・7日（土）長野ビッグハット

11月11日（水）・12日（木）K-Arena Yokohama

11月18日（水）・19日（木）大阪城ホール

11月27日（金）・28日（土）マリンメッセ福岡A館

12月3日（木）・4日（金）宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

12月8日（火）・9日（水）ポートメッセなごや 第1展示館

12月16日（水）・17日（木）K-Arena Yokohama

チケット：指定席／注釈付指定席／立見席 各9,900円（税込）

公式リセール：https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026