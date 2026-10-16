







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、2026年のポストシーズンで打率.192、OPS.630に終わり、本来の打撃を十分に発揮できなかった。これまで大舞台で強烈な活躍を見せてきた一方、通算成績では好不調の波も大きいとの見方が示された。米メディア『スポーティング・ニュース』のダニエル・メイダー記者が10月15日（日本時間16日）に言及した。



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今ポストシーズンの大谷は26打数で安打5、得点3、本塁打1、打点3、四球4、三振10と低迷。さらに、出塁率.313、長打率.308、OPS.630と本来の実力とはかけ離れていた。



一方、大谷のポストシーズン通算成績は155打数で安打37、打率.239、本塁打12、打点27だ。レギュラーシーズンほど圧倒的な数字ではないものの、短期間に爆発的な活躍を見せることもあった。



特に昨季のリーグ優勝決定シリーズ第4戦とワールドシリーズ第3戦では、2試合合計で打率.875、本塁打5、打点6を記録。大谷のポストシーズン通算成績は、この2試合の大爆発によって大きく押し上げられている。



大谷のポストシーズンでの調子について、メイダー氏は「2度の優勝経験を持つ彼にとって、ポストシーズンにおける打撃成績の浮き沈みは2024年と2025年にはさほど問題にはならなかった。しかし、2026年のドジャースのリーグ優勝決定シリーズ敗退とは間違いなく相関関係がある」と言及した。



これまでドジャースの1番打者として圧倒的な存在感を残してきた大谷。今季は度重なる怪我もあって不振に陥ってしまったが、来季からはまた絶対的な存在として復調を果たしてほしい。











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