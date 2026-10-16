大谷翔平を擁するロサンゼルス・ドジャースが、ナ・リーグ優勝決定シリーズでまさかの4連敗。ワールドシリーズ3連覇への道が断たれた。一方、ア・リーグではガーディアンズとレイズが争っており、組み合わせ次第ではMLBでも最小規模の市場同士によるWSが実現する。大谷不在はテレビ局にとって“悪夢”なのか。今回は、対戦カードの市場規模や過去の視聴者数を手がかりに、ドジャース不在のWSがMLBにもたらす影響を考えてみたい。（文：八木 遊）

[caption id="attachment_295879" align="aligncenter" width="1200"] NL優勝決定シリーズに勝利したブルワーズ【写真：Getty Images】[/caption]

ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指したドジャースが、まさかの4連敗で姿を消した。

現地15日（日本時間16日）に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦では、ドジャースが大谷翔平の3ランなどで4点を先制。

しかし、4回から反撃を許すと、6回に勝ち越され、4-6で敗れた。最後は大谷がネクストバッターズサークルで敗戦を見届けるという、何とも皮肉な幕切れだった。

ブルワーズは昨年の同シリーズで4連敗を喫したドジャースに雪辱。1982年以来44年ぶりのWS進出を決めた。

一方、この結果によって、米国のテレビ局にとっては悩ましいWSが実現しそうだ。ア・リーグではガーディアンズとレイズが優勝を争っているが、どちらが勝ち上がっても、ニューヨークやロサンゼルスのような巨大市場を本拠とする球団同士の対決とはならない。

ガーディアンズは現地15日、ALCS第3戦に3-2で勝利し、シリーズ成績を2勝1敗とした。都市圏人口を比較すると、レイズの本拠地タンパ湾地域よりもクリーブランドの方が少なく、ガーディアンズが勝ち上がれば、MLB30球団の中で、本拠地の都市圏人口が最も少ない2球団によるWSが実現する。

米国勢調査局とカナダ統計局の2025年推計によると、ミルウォーキー都市圏の人口は約158万人、クリーブランド都市圏は約217万人。

一方、タンパ湾都市圏は約342万人で、ブルージェイズの本拠地トロントも含めたMLB30球団の中では、ミルウォーキーとクリーブランドが都市圏人口の少ない順で1位と2位に当たる。

対照的だったのが、2024年のWSで対戦したヤンキースとドジャースだ。同じ2025年推計では、ニューヨーク都市圏は全米最大となる約2011万人、ロサンゼルス都市圏は約1284万人。こちらは全米1位と2位の巨大市場だ。

両都市圏の合計人口は約3296万人。ミルウォーキーとクリーブランドの約374万人に対し、約8.8倍にも達する。

もちろん、都市圏人口がそのまま球団の全国的人気を表すわけではない。では、WSの対戦カードは米国のテレビ視聴者数にどれほど影響するのか。

大谷とアーロン・ジャッジが激突した2024年のWSは、米FOXでの平均視聴者数が約1520万人。一方、前年のレンジャーズ対ダイヤモンドバックスは約911万人で、当時の史上最低を記録した。

レンジャーズの本拠地アーリントンを含むダラス・フォートワース都市圏と、ダイヤモンドバックスの本拠地フェニックス都市圏は、決して人口が少ないわけではない。

それでも全国的な訴求力が課題の一つとされた。実際、放送を担当したFOXの幹部も、新たな球団が頂点を争う意義を認める一方、短期的な視聴者数の確保は難しくなるとの見方を示していた。

ただ興味深いのが米スポーツメディア「OutKick」のボビー・バラック記者が書いた現地13日付の論考だ。

ドジャース不在のWSは短期的には視聴者数の面で痛手となる一方、長期的にはMLBの利益になり得ると指摘している。

ドジャースは大谷の獲得後も大型補強を重ね、WSを2連覇。そんなスター軍団をブルワーズが倒したことは、資金力で劣る球団にも頂点を狙えると示す出来事でもある。

人気球団の出場は、多くの視聴者を引きつける要素となる。しかし、その人気球団が敗れることを望むファンがいることも事実。大型補強を重ねてきたドジャースの敗退は、他球団のファンにとっては歓迎すべき結果だったかもしれない。

確かに大谷を擁するドジャース不在のWSは、テレビ局にとっては「悪夢」だろう。だが、スモールマーケット球団の躍進が野球の魅力を広げるとすれば、MLBにとって必ずしも悪い話ではないはずだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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