屈辱の4連敗で終戦も…ドジャース・ロバーツ監督が断言「誰かを責めるつも…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第4戦に4-6で敗れシーズン終了となった。屈辱の幕切れとなってしまったが、デーブ・ロバーツ監督は現実を受け入れているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「敗戦後、ケン・ローゼンタール記者の取材に応じたロバーツ監督は、選手たちに伝えた言葉はシンプルなものだったと明かした」としつつ、「ただ、我々は負けたんだと伝えた。正直なところ、相手は投球でも打撃でも我々を上回り、守備も優れていた。ミスを犯さず、四球もほとんど与えなかった」、「誰かを責めるつもりはない。勝つ時はチーム全員で勝ち、負ける時はチーム全員で負ける。今回はチームとして負けたんだ」というロバーツ監督のコメントを紹介。



合わせて、「今回のスイープ負けはドジャースがブルワーズをスイープし、ワールドシリーズ連覇へと突き進んだ昨年のナリーグ優勝決定シリーズとは逆の結果となった。ロバーツ監督は今回の敗戦によって、チームがこれまで成し遂げてきたことへの感謝の気持ちが一層強まったと語った」と記している。



潔く負けを認めたロバーツ監督だが、来季はリベンジを果たすことができるのだろうか。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】