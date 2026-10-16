【日本ハム】CSでは2試合で自責点ゼロも…新加入の“元阪神左腕”が登録抹消…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



16日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは島本浩也投手を一軍登録から抹消した。



島本投手は14日のクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第1戦、福岡ソフトバンクホークス戦に3番手で登板。



3-5とされた4回、なおも2死一、二塁の場面でマウンドに上がったが、近藤健介選手に左翼への適時二塁打を浴びた。続く栗原陵矢選手は二ゴロに打ち取り、1/3回を1安打無失点で降板した。



12日のファーストステージ第3戦、埼玉西武ライオンズ戦では2/3回を1安打無失点に抑え、ホールドを記録していた。



移籍1年目の今季は46試合に登板し、2勝3敗2セーブ22ホールド、防御率2.61の成績を残した。



島本投手は福知山成美高から2010年育成ドラフト2位で阪神タイガースに入団。2019年には自己最多の63試合に登板し、防御率1.67をマークした。



NPB通算では250試合に登板し、15勝7敗3セーブ61ホールド、防御率2.91となっている。









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【了】