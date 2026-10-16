







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



16日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは石田健大投手を一軍登録から抹消した。



石田投手は9月26日の阪神タイガース戦で1回を投げ、3安打1失点。これがレギュラーシーズン最後の登板となり、クライマックスシリーズではマウンドに上がっていなかった。シーズン最後の6試合では、計8回を投げて2失点だった。



今季は一軍で10試合に登板し、0勝0敗2ホールド、防御率2.70。ファームでは30試合に登板して2勝1敗2セーブ、防御率0.52を記録した。



石田投手は広島工高、法政大を経て2014年ドラフト2位でDeNAに入団。2016年に自己最多の9勝を挙げ、2020年は50試合に登板して25ホールドをマークした。



昨季は一軍での登板がなく、今季は2年ぶりに一軍のマウンドに上がった。NPB通算では255試合に登板し、39勝46敗39ホールド、防御率3.46の成績を残している。









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