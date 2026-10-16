







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ポストシーズンに入ってからも打撃不振に苦しんだ。現在中断中の投手登板も含め、今後のプレーを不安視する声が多い中、ムーキー・ベッツ内野手も自身と照らし合わせて心配を募らせているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「ベッツは大谷が現在経験している苦しみを誰よりもよく理解している。好調な打撃を見せていた2024年シーズン中、死球を受けて左手を骨折。その後、打撃成績が負傷前の水準に戻ることはなかった。2025年と2026年の大半は健康な状態で過ごすことができたが、本来の打撃を取り戻し始めたのは今年の後半戦に入ってからだった」と言及。



その上で、「彼は必死に頑張っている。ただ、短期間でスイングを修正するというのは本当に難しいことなんだ。僕は2年近くかかった。彼の気持ちはよく分かる。必死に取り組んでいるし、努力を重ねていることも知っている。だから、これからどうなるか見守るしかない。でも、彼が全力を尽くしていることは分かっている。僕たち全員がそれを分かっている」というベッツのコメントを伝えている。



大谷の不振については、レギュラーシーズン終盤に苦しんだコンディション不良が尾を引いているのではという見方もあるが、本調子を取り戻すのは一筋縄ではいかなそうだ。











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