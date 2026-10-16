







千葉ロッテマリーンズは、12月25日に劇場公開するドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2026（仮題）」の前売券販売を、10月16日から行うことを発表した。













前売券はカード券とデジタル券の2種類が販売され、カード券には購入特典として横山陸人投手、益田直也投手、藤原恭大選手、西川史礁選手、山口航輝選手のいずかれ1名の「選手メッセージポストカード」が特典として付属。



デジタル券には、購入特典としてムビチケデジタルカード(1種)が付属する。



前売券は、カード券は全国の上映劇場32館、メイジャー公式サイト、MOVIE WALKER公式サイトで、デジタル券はMOVIE WALKER公式サイトにて購入いただけます。



またカード券については、11月22日、23日限定でZOZOマリンスタジアムでも販売し、11月22日の販売分についてはファン感謝デーの選手ファンサービスイベント参加券が当たるスクラッチカードを配布します。前売券販売詳細は次の通り。



＜映画前売り券詳細＞

【販売期間】 カード券・デジタル券：10月16日(金)～12月24日(木)

【価格】 前売券2,000円 (税込)

【映画前売券販売場所】カード券：全国の上映劇場32館、メイジャー公式サイト、MOVIE WALKER公式サイト、ZOZOマリンスタジアム(11月22日、23日のみ)。デジタル券：MOVIE WALKER公式サイト

【ムビチケカード購入特典】 映画前売券1枚につき特典として、デジタル券はムビチケデジタルカード、カード券は選手メッセージポストカード1枚をお渡しします。特典の数には限りがあり、先着となります。11月22日のマリーンズストアミュージアムでの販売分はファン感謝デーの選手ファンサービスイベント参加券が当たるスクラッチカードを配布します。

※スクラッチカードの配布は13時まで、もしくは数量達し次第終了になります。



映画特設サイト:https://www.marines.co.jp/documentary/2026/



上映劇場：全32劇場

千葉県：ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ幕張新都心、TOHOシネマズららぽーと船橋、TOHOシネマズ市川コルトンプラザ、ユナイテッド・シネマテラスモール松戸、シネマイクスピアリ、T・ジョイ蘇我、TOHOシネマズ流山おおたかの森、USシネマちはら台、京成ローザ⑩、TOHOシネマズ八千代緑が丘、成田HUMAXシネマズ、USシネマ木更津、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャインユーカリが丘、MOVIX柏の葉、TOHOシネマズ柏、TOHOシネマズ市原、USシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ津田沼South



東京都：ユナイテッド・シネマアクアシティお台場、新宿ピカデリー、MOVIX 昭島、池袋HUMAXシネマズ



神奈川県：チネチッタ

埼玉県：ユナイテッド・シネマ浦和

北海道：ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

宮城県：MOVIX仙台

愛知県：ミッドランドスクエア シネマ

大阪府：なんばパークスシネマ

福岡県：ユナイテッド・シネマ福岡ももち









































【拡大写真】前売りカード券の購入特典イメージ





[caption id="attachment_295901" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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【了】