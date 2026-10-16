モナコに所属する日本代表FW南野拓実は現地時間15日、自身の公式インスタグラムを更新。昨年12月に負った左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガからの復活について心境を述べた。

同日に行われたUEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 CSKAソフィア戦で、南野は右サイドハーフのポジションにて先発出場を果たした。モナコは2－1で勝利して同大会白星発進に成功したが、南野はチームが奪った全ゴールに絡む活躍を見せ、58分に途中交代でベンチに下がった。

試合後、南野はインスタグラムに英語で「ピッチに戻ってこれて、チームが勝利するのを手助けできてすごく嬉しい。まだ始まったばかり」とコメント。左ひざの大ケガで長期離脱を強いられ、今夏に行われたFIFAワールドカップ2026も欠場するなど悔しい時間を過ごした男は、簡潔ながらもピッチに戻ってきた喜びを溢れさせた。

実に298日ぶりの公式戦だったCSKAソフィア戦で完全復活をアピールした南野。今回のインスタグラムの投稿には、日本代表で共闘してきたDF長友佑都やDF吉田麻也、DF町田浩樹をはじめ、同級生でゼッセル熊取出身のDF室屋成らが絵文字で反応している。