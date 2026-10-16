アジアサッカー連盟（AFC）は16日、AFCアワード2026の各賞候補者を発表。日本からは男女全部門を通して合計8名の選手・監督がノミネートされた。

AFCアワードは1994年から実施されており、今年で通算30回目の開催。11月19日にバンコクで開催予定の表彰式典に先立ち、男女の年間最優秀選手、年間最優秀国際選手、年間最優秀監督、年間最優秀若手選手など全19部門の候補者が明らかになった。

アジア以外のクラブでプレーするアジア出身の選手を対象とした年間最優秀国際選手部門では、リールに所属するFW上田綺世がノミネート。日本代表のエースストライカーとしてFIFAワールドカップ2026などで活躍したほか、2025－26シーズンのエールディヴィジで得点王に輝き、今夏には自身初の欧州5大リーグ移籍を果たした。また、女子部門ではマンチェスター・シティで活躍中の長谷川唯が3年連続でノミネートされている。

男子の年間最優秀監督部門では、FC町田ゼルビアを天皇杯優勝、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝進出に導いた黒田剛監督、U－17女子日本代表を率いる白井貞義監督が候補に名を連ねた。

また、年間最優秀若手選手部門では合計4人の日本人がノミネートされた。男子部門では候補者3名を日本人が独占し、藤枝MYFCに所属するMF北原槙、RB大宮アルディージャに所属するDF市原吏音、バレンシアに所属するMF佐藤龍之介が選出。女子部門ではAFC女子アジアカップタイ2026でMVPに輝いた福島望愛（JFAアカデミー福島）がノミネートされている。

AFCアワード2026の模様はAFCのYouTubeでも配信される。日本人選手、監督がノミネートされた部門およびその他の候補者は以下の通り。

男子年間最優秀国際選手

上田綺世（フェイエノールト→リール／日本）

ファン・インボム（フェイエノールト→ポルト／韓国）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン→アトレティコ・マドリード／韓国）

女子年間最優秀国際選手

アラナ・ケネディ（ロンドン・シティ・ライオネス／オーストラリア）

ケイトリン・フォード（アーセナル／オーストラリア）

長谷川唯（マンチェスター・シティ／日本）

男子年間最優秀監督

ジョー・モンテムロ（オーストラリア女子代表／オーストラリア）

黒田剛（FC町田ゼルビア／日本）

白井貞義（U－17女子日本代表／日本）

男子年間最優秀若手選手

北原槙（FC東京→藤枝MYFC／日本）

市原吏音（AZ／日本）

佐藤龍之介（FC東京→バレンシア／日本）

女子年間最優秀若手選手

キム・ウォンシム（平壌インターナショナルフットボールスクール→4.25体育団／北朝鮮）

ユ・ジョンヒャン（4.25体育団／北朝鮮）

福島望愛（JFAアカデミー福島／日本）