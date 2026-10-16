







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの栗原陵矢選手は15日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われた北海道日本ハムファイターズとのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第2戦に「4番・三塁」で先発出場。2-2の9回にサヨナラ満塁本塁打を放った。







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同点の9回、先頭の庄子雄大選手の内野安打と周東佑京選手の中前打で1死一、三塁とし、近藤健介選手が申告敬遠で歩いて満塁。ここで迎えた第5打席、日本ハム4番手の福島蓮投手が投じた3球目の直球を捉えて、右中間スタンドへ運んだ。



この日は第4打席までに四球を1つ選んだものの無安打だったが、最後の打席で試合を決めた。



試合は日本ハムが初回に2点を先制し、ソフトバンクは3回に正木智也選手、近藤選手の適時打で追いついていた。投手陣は先発の上沢直之投手が6回2失点、7回からはロベルト・オスナ投手、松本裕樹投手、杉山一樹投手が1回ずつを無失点でつないだ。



ソフトバンクはアドバンテージを含めて対戦成績を4勝0敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。



栗原選手は春江工から2014年ドラフト2位でソフトバンクに入団。



今季はレギュラーシーズン142試合に出場し、打率.271、40本塁打、118打点で本塁打と打点の二冠に輝いた。これまでのシーズン最多本塁打は、2021年の21本だった。



























【動画】同点の9回、満塁で一振り！栗原陵矢が右中間へ運んだサヨナラ満塁弾がこちら



DAZNベースボールのXより





さすが今シーズンの二冠王



栗原陵矢のサヨナラ満塁ホームラン

ホークスが日本シリーズ進出に王手



⚾️CSファイナルステージ第2戦

🆚ソフトバンク×日本ハム

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【了】