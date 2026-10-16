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読売ジャイアンツの船迫大雅投手が、新設された「損保ジャパン HIKESHI賞」のセ・リーグ初代受賞者に選出された。



同賞は、レギュラーシーズン公式戦で優れた活躍を見せた救援投手を表彰するもの。登板時の走者状況や、ピンチをしのいで失点を防いだ貢献度など、「チームのピンチをいかに食い止めたか」を数値化し、日本野球機構（NPB）と損保ジャパンが考案した客観的指標に基づいて選考される。



船迫は48HIKESHIポイントを獲得。47ポイントの堀田賢慎投手、42ポイントのライデル・マルティネス投手らを上回り、セ・リーグの救援投手で1位となった。



船迫は、2024年に新人王を受賞。今季は50試合に登板し、4勝1敗、18ホールド、防御率2.29を記録。救援陣の一角としてシーズンを通してブルペンを支えた。



船迫は球団を通じ、以下の通りコメントした。



「初代HIKESHI賞を受賞できて、とても嬉しく思います。この賞が一つのモチベーションになりましたし、チーム内でも競い合えたことがよかったです。今後、ポイントの算出方法などがより分かりやすくなると、賞の魅力もさらに伝わるのではないかと思います」



受賞した船迫には、賞金100万円とトロフィーが贈られる。













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