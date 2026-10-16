ロッテは16日、12時00分からマリーンズオンラインストアで山口航輝外野手の千葉移転後球団最多本塁打記念グッズの販売を開始することになったと発表した。

山口は2026シーズンにおいて38本塁打を記録し、2004年にベニー外野手が記録した35本塁打を抜き、22年ぶりに千葉移転後の球団最多記録を更新。今回販売される記念グッズは、数量限定の直筆サイン入りパネルに加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計23商品のラインナップとなる。

受注販売はマリーンズオンラインストアで10月16日12時00分～10月25日23時59分まで行う。

▼ 山口航輝外野手

「38本塁打を記録できたのは、ファンの皆様の熱い声援があったからこそです。次は40本、そしてさらに上に行けるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします！」

▼ 山口航輝外野手 千葉移転後球団最多本塁打記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入り2面式フォトパネル(50個限定、証明書付き)：45,000円

・Tシャツ(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL)：3,800円

・フェイスタオル(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ)：2,000円※全て税込み

※直筆メッセージデザインに施されているメッセージとサインはプリント