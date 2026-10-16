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読売ジャイアンツの浦田俊輔選手が15日、自身のインスタグラムを更新。背番号32のユニホーム姿で東京ドームのグラウンドへ歩み出る後ろ姿の写真を添えて、今季の応援への感謝をつづった。







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投稿では、「改めて野球ができる幸せと野球ができることが当たり前じゃないことに離脱期間強く感じていました」とリハビリ中もジャイアンツ球場に足を運んだファンの存在が支えとなり、前向きに取り組めていることを明かした。



その上でリーグ優勝と日本一を逃した悔しさにも触れ、「リーグ優勝日本一とりたかった 来年頑張りますので今年以上に熱い叱咤激励かけていただけますと嬉しいです」と、リハビリやトレーニングに励むと決意を記した。



浦田選手は9月14日の横浜DeNAベイスターズ戦を最後に、右肘の靱帯損傷で戦列を離れていた。チームは10月11日、DeNAとのクライマックスシリーズ・ファーストステージに敗れ、今季を終えた。



長崎・海星高、九州産業大を経て2024年ドラフト2位で巨人に入団。プロ2年目の今季は118試合に出場し、打率.271、27打点を記録した。36盗塁はリーグ2位で、トップの東京ヤクルトスワローズ・岩田幸宏選手とは3個差だった。



ルーキーイヤーの昨季は一軍で22試合に出場し、打率.208だった。



























【投稿】野球ができるのは当たり前じゃない…！浦田俊輔がファンへの感謝をつづった投稿がこちら



浦田俊輔選手の公式インスタグラムより





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【了】