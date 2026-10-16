







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは15日、八木彬投手が新設された「損保ジャパン HIKESHI賞」のパシフィック・リーグ受賞者に選出されたことを発表した。八木は62HIKESHIポイントを獲得し、パ・リーグトップとなった。



「損保ジャパン HIKESHI賞」は、レギュラーシーズン公式戦で優れた活躍を見せた救援投手を表彰する新たな賞。登板時の走者状況や、ピンチをしのいだことによる失点阻止の貢献度など、「チームのピンチをいかに食い止めたか」を数値化した客観的指標に基づいて選考される。



八木は今季46試合に登板し、9勝1敗、11ホールド、防御率2.11。59回2/3を投げて43奪三振を記録するなど、救援陣の一角として存在感を示した。



球団を通じ、八木は以下の通りコメントした。



「この度は、新設された『損保ジャパン HIKESHI賞』に選んでいただき、光栄に思います。 今シーズンはビハインドの場面やランナーのいる厳しい場面、満塁のピンチなどでの登板も多かったですが、そこでは強い気持ちを持ってマウンドに上がり続けました。わずか数球でピンチを切り抜けられた試合もありましたし、僕が投げた後に打線が逆転してくれたりと、チームの最高の流れにも助けられプロ初勝利も挙げることができました。 リリーフとしての仕事を、こうして『HIKESHIポイント』という目に見える形で評価していただけて最高に嬉しいです。来シーズンもマリーンズの勝利のために頑張っていきたいと思います」



表彰式は11月19日に行われ、八木には賞金100万円とトロフィーが贈られる。なお、セ・リーグでは巨人の船迫大雅投手が48HIKESHIポイントで受賞した。













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