スポーツカー専業メーカーをプレミアムブランドへと牽引した、ポルシェブランド初のSUV「カイエン」の変遷

「我々が品質基準を満たしたオフロードモデルを作り、フロントにポルシェのエンブレムを付ければ、人々は必ず買ってくれるだろう」

【画像】ポルシェブランドの稼ぎ頭となったカイエンを初代から振り返る（写真15点）

スポーツカー専業メーカーだったポルシェが、第3のモデルとしてブランド初のSUV「カイエン」を世に送り出す4年前、フェリー・ポルシェはこのような言葉を残している。

彼の考えが真実であったことは、その後の歴史が雄弁に物語っている。

ポルシェが大きな転機を迎えたのは、1990年代後半のことだ。エースである911のエンジンを水冷化した「996型」を投入し、さらに安価なエントリーモデルとして2シーターオープンの「ボクスター（986型）」をラインナップ。多くの部品を共用化することで生産・コスト効率を劇的に改善し、悪化していた経営の建て直しが図ることに成功した。

そして21世紀初頭、スポーツカー専業メーカーだったポルシェは、現在のプレミアムブランドへと飛躍するための歴史的な一歩を踏み出す。それが、ブランド初となるSUV「カイエン」の誕生だ。

オンロードでのポルシェスポーツカーとしての走りを備えながら、オフロードでも高い走破性を持つ車、そして、ポルシェのクレストを纏ったカイエンは、2002年の登場以来、同社の収益基盤を支える大ヒットモデルとなった。

今ではブランドの象徴である911のおよそ1.5倍の販売台数を記録するまでに成長している。

カイエンの誕生は、単なる新しいカテゴリーへの参戦ではなかった。そこには、スポーツカーブランドとしてのプライドをかけた並々ならぬ哲学があった。

カイエンの開発にあたり、ポルシェは単なる「VW製プラットフォームの流用」にとどまらず、「オンロードではスポーツカーのように走り、オフロードでは本格的な悪路を駆け抜ける」という、一見矛盾する性能を高次元で両立させることに執念を燃やした。この「どんな路面でもポルシェであれ」という開発陣の妥協なき哲学が、世界中のファンを唸らせる圧倒的な走行性能を生み出したのだ。

さらに、この新型SUVの生産を機にドイツ・ライプツィヒに工場を新設したことも、ポルシェにとって国内生産拠点を大きく拡大する歴史的な決断だった。地域の雇用を生み出しつつ、ブランドの新たな聖地へと育て上げたこの工場設立もまた、カイエンの成功を語る上で欠かせない一つのキーファクターとなっている。

登場以来、3回のフルモデルチェンジを経たカイエンは、現在第4世代へと突入している。それぞれの世代が歩んだ軌跡をたどる。

初代（955型 / 後期957型）：ブランドの基盤を築いた挑戦の時代

VW「トゥアレグ」と共用で開発された初代は、導入当初4.5L V8エンジンの「S」と「ターボ」の2グレードでスタート。その後、3.2L V6のベースグレードやMT仕様、最上位の「ターボS」が拡充された。

2006年のマイナーチェンジにより後期型へ移行すると、「GTS」グレードが追加されるとともに、オプションとして「PDCC（ポルシェ・ダイナミックシャーシ・コントロールシステム）」が導入され、走行性能にさらに磨きがかけられた。

また、モデル終盤には、過酷なシベリア横断ラリーでの連勝を記念した特別仕様車「トランスシベリア」が登場。ラリーでの活躍は、カイエンが本格的なオフロード性能を持ったSUVであることを見事に証明してみせた。

7年半のさまざまな挑戦を経て、カイエンという名の新しいボディタイプを、ブランドの中で完全に定着させることに成功した。

2代目（958型）：環境性能とプレミアム感の拡大

大ヒットを記録した初代に次いで誕生した2代目では、燃費性能の向上に主眼が置かれた。ボディサイズはわずかに拡大したものの、素材や部品の徹底的な見直しにより、Sグレードで比較して約180kgもの軽量化を達成している。

また、3L V6エンジンにモーターを組み合わせた「Sハイブリッド」が初めて登場。

14年のマイナーチェンジ後にはSハイブリッドに代わり、PHEVモデルの「S E-ハイブリッド」が導入され、初代から続いたMTモデルが廃止された。

上品な内外装を持つ特別仕様車「プラチナエディション」の追加などもあり、プレミアムSUVとしての立ち位置を強固にした世代と言える。

3代目（E3型）：電動化の充実とスポーツ性の極限

3代目では、モデル後半で登場する「S E-ハイブリッド」のほか、「E-ハイブリッド」「ターボ E-ハイブリッド」「ターボS E-ハイブリッド」など、電動化されたパワートレインのラインナップが一気に充実した。コクピットも大きくデジタル化され、より洗練されたSUVへと進化した。

また、ボディ形状に「クーペ」が追加されたほか、モデル終盤にはオンロード性能を極限まで追求した「ターボGT」がSUVとしてニュルブルクリンク北コース最速記録を樹立。

ポルシェがつくればSUVでもスポーツカーであることを、改めて強烈に印象付けた世代となった。

4代目（現行型）：フル電動化とマルチパワートレインの共存

現行型となる第4世代は、2025年11月に「カイエン・エレクトリック」および「カイエン ターボ・エレクトリック」のフル電動モデル２グレードで展開をスタート。ターボモデルは最高出力850kW（1156ps）、0-100km/h加速2.5秒という圧倒的なパフォーマンスを備えている。さらに、ポルシェ・アクティブライドや、フローディスプレイを中心とするデジタルコックピットなど新世代技術も導入された。

当初はBEVのみとされていた4世代目のカイエンだが、EVを取り巻く世界的な情勢の影響を受け、内燃エンジン車については2023年にマイナーチェンジされた3世代目の商品群が2030年まで併売される予定となっている。

今やポルシェブランドの圧倒的な稼ぎ頭となったカイエン。電動化の波に対応しつつもユーザーのニーズに合わせて内燃機関モデルを併売するという柔軟な販売戦略は、ポルシェを真のプレミアムブランドたらしめる重要な役割を担っている。

2025年に幕を開けたばかりの「カイエン第4章」。これからのポルシェの未来を占う意味でも、その動向から決して目が離せない。

文：西村泰宏 写真：ポルシェAG

Words: Yasuhiro NISHIMURA Photography: Porsche AG