







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、本拠地・ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回の第2打席で、今ポストシーズン初本塁打となる3ランを放った。



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ドジャースは第3戦まで3連敗を喫し、負ければシーズン終了となる一戦。大谷選手は今ポストシーズンで初めて1番に入った。



1点を先制した2回、なおも2死一、二塁で迎えた第2打席。2番手のダスティン・メイ投手が投じた3球目のカットボールを捉えて、右中間スタンドへ運んだ。



本塁打は現地8月18日のコロラド・ロッキーズ戦以来、116打席ぶり。ポストシーズンでは昨年のワールドシリーズ第3戦以来で、通算12本目となった。



大谷選手はこの試合の前まで、今ポストシーズンは22打数4安打、打率.182と苦しみ、地区シリーズ第4戦では6番に入っていた。



この試合は、第1打席で先発のシェーン・デロハン投手に空振り三振、第3打席は見逃し三振に倒れた。



試合はドジャースが2回に4点を先行したが、ブリュワーズが4回に2点、5回に2点を返して同点とすると、6回にギャレット・ミッチェル選手のソロ本塁打で勝ち越した。



























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MLB JapanのXより





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