痛恨落球→執念キャッチ！　阪神の“23歳ユーティリティー”がミスを取り返す…

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阪神タイガースの髙寺望夢内野手が15日、甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦に「5番・左翼」でスタメン出場。7回に執念の好守を披露した。



森下翔太外野手が6回の打席後に途中交代したため、髙寺は7回から右翼へ守備位置を変更。すると先頭の宮﨑敏郎内野手が放った右翼への飛球を落球し、無死二塁と先制のピンチを招いた。



それでも先発の髙橋遥人投手が後続を打ち取り、2死二塁までこぎつける。続く蝦名達夫外野手が右翼線へ打ち上げると、髙寺は猛然と前進。最後は地面すれすれでスライディングキャッチし、自らのミスを取り返す好プレーでこの回を無失点に抑えた。



髙寺は今季、自己最多の128試合に出場し、打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁を記録。内外野を守るユーティリティー性を生かし、出場機会を大きく増やした。



試合は両軍無得点のまま迎えた8回、DeNAの牧秀悟内野手が髙橋から左中間へ先制ソロ本塁打。阪神は9回に1死二、三塁の好機を作ったものの、最後まで得点を奪えず、0-1で敗れた。



阪神はファイナルステージで2連敗。1勝のアドバンテージがあるため、対戦成績は阪神の1勝2敗となり、DeNAに先行を許した。

































【動画】髙橋遥人もこの表情！髙寺のファインプレーがこちら

DAZNベースボールのXより













必死のキャッチ



この回からライトの守備に

髙寺望夢 今度は絶対に離さない



⚾️CSファイナルステージ第2戦

🆚阪神×DeNA

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【了】