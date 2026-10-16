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北海道日本ハムファイターズの山縣秀内野手が15日、みずほPayPayドームで行われた福岡ソフトバンクホークスとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦に「7番・二塁」でスタメン出場。5回に華麗な守備を披露した。



2-2の同点で迎えた5回、1死一塁。ソフトバンク・周東佑京外野手が放った二遊間への打球に山縣が横っ飛びで追いつくと、倒れ込みながら遊撃の水野達稀内野手へグラブトス。水野が一塁へ転送し、俊足の周東を併殺に仕留めた。



DAZNベースボールの公式Xも「まさにスーパー」「キャッチもグラブトスも凄い」と紹介。難しい体勢から完成させた好プレーに注目が集まった。



山縣は早稲田大から2024年ドラフト5位で日本ハムに入団。プロ2年目の今季は61試合に出場し、打率.227、5打点、2盗塁を記録した。



日本ハムは初回に2点を先制したものの、3回に追いつかれると、その後は2-2のまま終盤へ。勝利をつかみたい日本ハムだったが、9回に栗原陵矢内野手のサヨナラ満塁本塁打が飛び出し、2-6で敗れた。



痛恨の2連敗を喫した日本ハムは、ソフトバンクの2勝のアドバンテージを含めて0勝4敗。山縣の好守でピンチを切り抜ける場面もあったが、崖っぷちに追い込まれた。

































【動画】凄すぎる！山縣秀のスーパープレーがこちら

DAZNベースボールのXより













まさにスーパー



キャッチもグラブトスも凄い

山縣秀のファインプレーで周東をダブルプレーに



⚾️CSファイナルステージ第2戦

🆚ソフトバンク×日本ハム

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【了】