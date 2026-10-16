







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に2-6で敗れた。試合を決めたのはジェイク・バウアーズ内野手の一発だったが、打たれた側のブレイク・スネル投手は脱帽しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スネルは2-1とドジャース1点リードで迎えた7回表無死一塁の場面で、打席のバウアーズに10球粘られた後、11球目に真ん中高めのストレートを投じる。この球を完璧に捉えられ、痛恨の逆転2ランを被弾してしまった。



同メディアによると、スネルはこの日の投球について「これも野球の一部だ。これで僕の評価が決まるわけじゃない。ただ、やっぱり悔しい」、「試合開始早々、先頭打者に本塁打を打たれてしまったのは悔しい。でも、今回の経験から学んでいくよ」と悔しさを吐露。



その一方で、過去にタンパベイ・レイズで共に戦った経験があるバウアーズについて「彼が今こうして活躍しているのは、それだけの努力を重ねてきたからだ。本当に脱帽だよ。素晴らしい打席だった。僕も持っている球をすべて投げた。真ん中に入ってしまった速球をもっといいところに投げられていたら、どうなっていたかは分からない。これまで見てきた中で、今の彼が一番いいプレーをしているよ」と称賛を口にしたという。











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