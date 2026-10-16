大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。2回裏の第2打席で8月18日（同19日）以来の一発となる3ラン本塁打を放ち、リードを4点に広げた。米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者が綴っている。

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ドジャースはこの日、ブルワーズに3連敗を喫して敗れればワールドシリーズを前に敗退が決まる試合となっている。決して負けられない一戦に、大谷を前日の6番から1番に打順を戻して臨んだ。











定位置だった先頭打者で迎えた第1打席では空振り三振に倒れたものの、二死走者1、2塁で迎えた第2打席では、ダスティン・メイ投手の3球目を捉えて右翼スタンドへ運ぶ3ラン本塁打を放った。



この本塁打の打球速度は113マイル（約181.8キロ）、推定飛距離は428フィート（約130.4メートル）だった。ドジャースは大谷の本塁打で4-0とリードを広げている。



待望の大谷の一発について、パッサン氏は「これは大谷翔平にとって8月18日（同19日）以来、約2ヶ月ぶりの本塁打だった。一発を放った後に、彼がこんなに感情を露わにする姿は見たことがない」と綴っている。



怪我が重なって不振が続いていた大谷にとって、この一発は大きな意味を持つものだ。チームが崖っぷちの状況にあるだけに、ここからの巻き返しに期待したい。























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『MLB』の公式Xより













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