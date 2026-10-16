







千葉ロッテマリーンズは本日16日12時00分より、マリーンズオンラインストアにて山口航輝外野手の千葉移転後球団最多本塁打記念グッズの販売を開始することを発表した。



[caption id="attachment_295783" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]









山口外野手は2026シーズンにおいて38本塁打を記録し、2004年にベニー外野手が記録した35本塁打を抜き、22年ぶりに千葉移転後の球団最多記録を更新。



今回販売される記念グッズは、数量限定の直筆サイン入りパネルに加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計23商品のラインナップとなる。



山口航輝外野手は、「38本塁打を記録できたのは、ファンの皆様の熱い声援があったからこそです。次は40本、そしてさらに上に行けるよう頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします！」と語った。



＜山口航輝外野手 千葉移転後球団最多本塁打記念グッズ 商品一例＞

・直筆サイン入り2面式フォトパネル(50個限定、証明書付き)：45,000円

・Tシャツ(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL)：3,800円

・フェイスタオル(デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ)：2,000円



※全て税込み。受注販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分～10月25日23時59分まで行います。

※直筆メッセージデザインに施されているメッセージとサインはプリントです。









































【拡大写真】サインがかっこいい！山口航輝の最多本塁打記念グッズ[caption id="attachment_295782" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]





[caption id="attachment_295724" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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