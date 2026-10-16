ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第2節が現地時間15日に行われ、ユヴェントス（イタリア）はアウェイでセルタ（スペイン）と対戦した。

今季のセリエAではここまで3勝2分1敗の成績を残すユヴェントスは、9月17日に行われたリーグフェーズ第1節でNEC（オランダ）に5－0と大勝していた。EL開幕2連勝を目指す今節は、開幕節でオモニア（キプロス）とのゲームを0－1で落としたセルタのホーム『エスタディオ・バライードス』に乗り込んだ。

試合は序盤の18分に動く。セルタは自陣からのビルドアップでボールを敵陣へ進めると、最前線でボールをキープしたフェラン・ジュルガが粘りを見せる。ペナルティエリア右のスペースでセカンドボールを拾ったハビ・ルエダが、切り返しから冷静に横へ繋ぐと、ヴィリオット・スウェドベリを経由し、最後はウーゴ・アルバレスが冷静に右足でゴールを陥れる。セルタが先手を取り、このまま1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると、立ち上がりの52分、フランシスコ・コンセイソンが右サイドからカットインして強烈な左足シュートを放つなど、ユヴェントスがチャンスを増やしていく。58分にはトゥーン・コープマイネルスのアーリークロスを処理しようとしたマルコス・アロンソの対応が中途半端になると、セカンドボールを逃さなかったニック・ウォルトメイドが右足でシュートを叩き込み、ユヴェントスが試合を振り出しに戻した。

このまま1－1で終盤に突入したものの、試合はこのまま終わらなかった。後半アディショナルタイム、ユヴェントスはゴールキックから長いボールを交えて前進すると、ウォルトメイドとのパス交換から、ドウグラス・ルイスが左サイドへ展開。アンドレア・カンビアーゾが右足でインスイングのクロスボールを送ると、ファーサイドで待っていたランダル・コロ・ムアニがヘディングシュートでゴールネットを揺らす。土壇場でユヴェントスが前に出た。

試合はこのままタイムアップ。後半ATにコロ・ムアニが奪った劇的ゴールにより、ユヴェントスが逆転勝利。EL開幕2連勝を記録した。

次節は22日に行われ、ユヴェントスはホームでレンヌ（フランス）と、セルタはアウェイでセルティック（スコットランド）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

セルタ 1－2 ユヴェントス

【得点者】

1－0 18分 ウーゴ・アルバレス（セルタ）

1－1 58分 ニック・ウォルトメイド（ユヴェントス）

1－2 90＋2分 ランダル・コロ・ムアニ（ユヴェントス）

【ハイライト動画】ユヴェントスは”2人のストライカー”が結果を残す