マシェバラトークは10月15日、「女性の在宅副収入に対する意識調査」の結果を発表した。調査は10月6日、在宅副収入に興味がある20～49歳の女性300名を対象にインターネットで行われた。

20～49歳の女性8,000名を対象に実施した事前調査によると、在宅で副収入を得ることに「興味がある(非常に+やや)」女性は46.5%。しかし、「興味がある」と回答した女性300名のうち、実際に在宅で副収入を得ている人の割合は「現在、得ている」が27.7%、「過去に得ていた」が11.3%。「得たことはない」人の割合は6割を超えた。

実際に行動に移せない理由を聞くと、「何から始めればいいかわからない」が最多の53.6%。次いで「特別なスキルや経験がない」(38.3%)、「詐欺やトラブルが不安」(32.8%)と続いた。

在宅で副収入を得る場合に重視する条件や働き方

次に、在宅で副収入を得る場合に重視する条件や働き方を聞いたところ、もっとも重視されていたのは「好きな時間に短時間でできる」で40.0%。次いで「初期費用がかからない」(26.3%)、「顔出し・名前出しが不要である」(23.0%)、「スキルや経験がなくてもできる」(21.7%)が上位に。まずは自分のライフスタイルに合わせて時間を調整しやすいことが、副業選びの大きな前提となっており、そのうえで、費用面や身バレなどの心配事を抱えずに、安心して手軽に始められる働き方を望む傾向がうかがえた。

副収入で月にどのくらい稼ぎたいか

最後に、副収入で月にどのくらい稼ぎたいのかを聞いたところ、「1万円～5万円未満」が35.0%でトップに。次いで「5万円～10万円未満」(24.3%)、「10万円～20万円未満」(11.7%)と続き、その一方で、「1万円未満」(7.7%)の少額を希望する声も一定数見られた。月の希望額が10万円未満に収まる割合は67.0%に上っており、多くの女性が今の収入に少しプラスできる身近な金額を目標にしているよう。スキマ時間を上手に使って、生活に負担をかけずに取り組みたいという気持ちが、金額の面からも読み取れる結果となった。