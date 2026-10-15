







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ポストシーズンに入っても打撃不振に苦しんでいる。ファンの間ではホスエ・デポーラ外野手と入れ替えるべきではという意見も強まりつつあるが、同選手は大谷の復調を強く信じているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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デポーラは2Aで活躍中だった9月中旬、大谷のIL入りに伴い飛び級でメジャーへ昇格。大谷の復帰に伴い同月下旬に3A降格となるまで、11試合、打率.323、1本塁打、7打点と一定の結果を残した。



同メディアは「大谷が打撃不振に苦しみ、身体の不調とも闘い続ける中、一部ではデポーラを代わりに起用すべきだという声が上がっている。しかし、この若きルーキーは大谷について心配しておらず、日本人スターが結果を出してくれると信じている」と言及。



続けて、「僕はまったく心配していない。ショウは本当にすごく、素晴らしい選手だから、必ず立ち直ると信じている。どんな選手にも起こり得ることだ。それに、ショウがいつとんでもないプレーを見せてくれてもおかしくないと思っている。だから、ファンのみんなに伝えたいのは、彼のことを絶対に侮らないでほしいということだけだ」というデポーラのコメントを伝えている。











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