「最終年にあたるため特に重要」村上宗隆、1年目35発も来季は真価問われる…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、メジャー2年目となる来季の展望を、米メディア『ジャスト・ベースボール』が報じている。

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村上は2025年12月にホワイトソックスと2年契約を結び、メジャー1年目の今季は35本塁打を放った。



チームもア・リーグ最多の776得点と589四球を記録し、2021年以来のポストシーズン進出を果たした。



同メディアによると「村上は2027年まで契約が残っており、メジャー2年目のシーズンは特に重要になる」と伝えている。2027年は、2年契約の最終年にあたるためだ。



課題として挙げられたのは三振の多さだ。



村上とコルソン・モンゴメリー内野手は、レギュラーシーズンで計66本塁打を放った一方、2人合わせて423三振を喫している。



弱点はポストシーズンでも表面化し、クリーブランド・ガーディアンズ投手陣はア・リーグ地区シリーズの5試合でホワイトソックス打線から75三振を奪った。



それを踏まえ、同メディアは「2人ともパワーを犠牲にすることなく、メジャーの一流投手への対応力を高める必要がある」と指摘している。











ウィル・ベナブル監督も「ボール球に手を出したというより、ゾーン内で攻められ、ゾーン内で空振りしたことが大きかったと思う」と語っており、同メディアは「打ちやすいコースに来た球でさえ、ホワイトソックスの打者はコンタクトに苦しんだ」と分析している。



チーム全体としても、長打力を保ちながらコンタクトを改善することが求められる。



同メディアは「すでに大きなパワーを備えた打線のバランスを取るため、良い球を前に飛ばせる打者をもう一人加えることが助けになる」と提言した。



一方で、「ポストシーズン進出を支えた打線を解体するのは過剰反応だ。主力打者の多くはまだキャリアの初期段階にあり、伸びしろがある」とも強調している。



さらに、同メディアは2027年について「90勝とア・リーグ中地区の優勝を目指すべきだ」とし、「その目標の達成には、若い主力の成長と、ロースターの弱点に向き合う姿勢が必要になる。



一流の投手と対戦するたびに、パワーが弱点を補ってくれると考えることはできない」と論じている。



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