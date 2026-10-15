「球団新人記録」岡本和真、1年目は183三振も33本塁打！？　メジャー2年目…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手について、カナダメディア『ブルージェイズ・ネーション』がメジャー1年目の成績を振り返り、2年目となる2027年シーズンの見通しを分析した。

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岡本は2026年、156試合に出場して打率.232、OPS.762、33本塁打をマーク。



同メディアによると「33本塁打は球団新人記録で、本塁打と打点でチームトップに立った」という。



一方で183三振は、ブルージェイズの打者によるシーズン最多の数字だ。



開幕前の予測では、スティーマーが22本塁打・三振率17.0%、ZiPSが21本塁打・三振率19.0%を見込んでいたとされる。



最終的なwRC+113は予測どおりだったが、33本塁打・三振率28.8%という中身は「ほぼ正反対の形で築かれた」と、同メディアが強調した。



日本プロ野球時代の通算打率.277からは45ポイント下がり、出塁率も.361から約50ポイント低下。



それを踏まえ、同メディアは「パワーは太平洋を越えても健在だったが、コンタクトと出塁の能力はそうではなかった」と評する。



三振と四球の比率も、NPB時代の1.65から3.10へと約2倍に悪化している。



ただし、打球の質を示すデータは良好だ。



スタットキャストによると、バレル率は13.1%（89パーセンタイル）、ハードヒット率は44.1%（71パーセンタイル）を記録。



xwOBA.328と実際のwOBA.332がほぼ同水準で、「運が良かったわけでも悪かったわけでもない」と分析している。











シーズンは好不調の波が激しかった。



4月17日時点では打率.188、2本塁打にとどまり、5月9日からは63打数9安打と苦しんだ。



6月はOPS.913、7本塁打でア・リーグの月間最優秀新人に選ばれたが、7月はOPS.698、8月は.696と再び低迷し、9月は.844で締めくくっている。



同メディアは2年目の見通しについて、日本人打者の先例とも比較した。



松井秀喜氏は2年目にOPSを.788から.912へ伸ばしたが、岡本にはない高いコンタクト力が土台にあった。



最も近いタイプは鈴木誠也外野手で、本塁打のピークは4年目の2025年の32本。



一方、吉田正尚外野手のように成績が伸び悩んだ例もある。



同メディアは岡本の最も可能性が高いシナリオを打率.245、出塁率.325、長打率.470前後で33〜36本塁打、wRC+120程度とした。



上振れすれば37〜40本塁打・OPS.840超、三振率が29%近いままなら打率.225前後、27〜30本塁打、OPS.725付近が下限になるとみている。



その上で「劇的な飛躍ではないものの、着実な前進が最も可能性の高い結果だ」と結論づけている。



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