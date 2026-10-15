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ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、ミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で2回2/3を失点3で降板し、ポストシーズン自己最短の登板となった。これまで圧倒的な安定感を誇ってきた山本が崩れ、ブルワーズが攻略法を示したとの見方が出ている。米メディア『ヤードバーカー』のケビン・ヘンリー記者が10月13日（日本時間14日）に言及した。



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山本はこれまでポストシーズン通算8勝1敗、防御率2.14を記録し、ドジャースが敗れた次の先発では3勝0敗、防御率1.23と抜群の成績を残していた。しかし第2戦では75球を要して2回2/3で降板を余儀なくされる苦しい登板となった。



ムーキー・ベッツ内野手は試合後、山本について「厳しかった。でも彼も人間だ。みんな彼のロボットのような投球に慣れているから、8回無安打じゃないと山本ではないように感じる。でも彼は人間で、これがプレーオフの野球だ」と語った。



さらに第1戦ではタリク・スクーバル投手も81球を要し、山本と合わせても2試合で7回2/3しか投げられなかった。ブルワーズが球界屈指の両投手を攻略した意味は大きい。



厳しい状況に追いやられたドジャースについて、ヘンリー氏は「山本はリーグ優勝決定シリーズ第6戦に登板する可能性が高い。1週間前なら滑稽に聞こえたであろうこの言葉だが、ブルワーズがスクーバルと山本を攻略したことで、それは極めて現実的になった」と言及した。



ドジャースにとって、スクーバルと山本で1勝も挙げられなかったのは想定外だっただろう。しかし、ワールドシリーズへの道はまだ残されているため、逆境を跳ね返してワールドシリーズ3連覇へ突き進んでほしい。











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