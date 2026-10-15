15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、中日の新監督に就任した工藤公康新監督について言及した。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「ソフトバンク時代に強いチームでやってきて当然チームを作った経験もあるし、強いチームを肌で感じている工藤さんが監督になったわけですから、どんなチームを作っていくか楽しみですね」と期待する。

片岡篤史氏は「今言われたように、監督として実績を残されてきた監督ですので、そういう監督が10年間Bクラスを多いチームをどう変えていくのか、どう変わっていくのか注目して見たいですね」と語った。

平石氏は「僕は工藤さんとホークスで2年やらせてもらって、色々勉強されていますし、いろんなことを考えている方なんですけど、強いチーム強いチームでプレッシャーがあったと思います。秋山さんから引き継いだ時に既にホークスは出来上がったチームだった。今回のドラゴンズに関しては、ここ数年若い選手、面白い選手がいますよね。経験を積んできたと思うんですけど、なかなか勝てなかった。こういうチームに工藤さんがいかれて、どう変わるのか、ものすごく楽しみです」と話した。

工藤監督はソフトバンク時代2015年から7年間監督を務め、その間3度のリーグ優勝、5度の日本一に導いている。中日は2012年以降クライマックスシリーズ出場から遠ざかるなど、近年は低迷が続く。工藤新監督がどう中日を立てなおすか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』