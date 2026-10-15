せっかくの流れを台無しに！？　ドジャース・ロバーツ監督の代打策に米メ…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に2-6で敗れた。ドジャース側の得点は6回裏の2点だけだったが、米メディア『ドジャースネイション』は、この回のデーブ・ロバーツ監督の采配に苦言を呈した。



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6回裏のドジャースは先頭から2者連続四球で無死一、二塁とチャンスを作る。ここでロバーツ監督はアンディ・パヘス外野手に代え、マックス・マンシー内野手を代打起用したが空振り三振に倒れた。ただ、続く大谷が四球で1死満塁とチャンスを広げると、ウィル・スミス捕手が逆転の2点タイムリー二塁打を放った。



なおも1死二、三塁の状況で、ロバーツ監督はホスエ・デポーラ外野手を代打に送ったが、相手が左投手に代えたことを受けキケ・ヘルナンデス内野手を代打の代打に。しかし、キケとトミー・エドマン内野手が2者連続三振に押さえられイニング終了となった。



同メディアが問題視しているのは1死二、三塁での代打策で、「キケは空振り三振に倒れ、不振に苦しむエドマンにも代打を送ることができずに三振に倒れた。デポーラはチームで最も才能があり、調子を上げている打者だ。打線が6回以降に得点できなかったことを考えれば、彼を一度も打席に立たせることなく起用の機会を失ったのはあまりにも痛かった」と記している。











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