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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦を2-6で落とし、0勝3敗と後がなくなった。打線が3試合でわずか得点7にとどまる中、シリーズ突破にはメジャー史上ほとんど例のない逆転劇が必要となる。スペイン紙『マルカ』のマティアス・ワンダー記者が10月14日（日本時間15日）に言及した。



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ドジャースはディビジョンシリーズでアトランタ・ブレーブスを比較的順調に退けたものの、ブルワーズとのシリーズでは苦戦。第3戦も本拠地で敗れ、あと1敗でポストシーズン敗退となる。



厳しい状況に追い込まれているが、7試合制のポストシーズンで0勝3敗から4連勝し、シリーズを突破したチームはMLB史上わずか1度しかない。



その唯一の例が2004年のボストン・レッドソックスだ。ア・リーグ優勝決定シリーズでニューヨーク・ヤンキースに3連敗した後、そこから4連勝して逆転突破を果たした。



ワールドシリーズ進出に崖っぷちのドジャースについて、ワンダー氏は「ポストシーズンで0勝3敗の劣勢から第7戦に持ち込んだ球団は、レッドソックスの他に歴史上1回しかない。2020年のヒューストン・アストロズがタンパベイ・レイズ相手に第7戦に持ち込んだが、その逆転劇は結局及ばなかった」と言及した。



シーズン開幕前からワールドシリーズ制覇の筆頭候補だったドジャースだが、リーグ優勝決定シリーズで負けられない状況に追いやられている。大谷翔平選手の復調など巻き返しの可能性は残されているため、圧倒的な実力を発揮して巻き返しを図ってほしいものだ。











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