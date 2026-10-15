致命的な判断ミスに！？　ドジャース・ロバーツ監督に厳しい声相次ぐ「ス…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に2-6で敗れた。先発のブレイク・スネルが終盤に力尽きる結果となったが、デーブ・ロバーツ監督の責任も大きかったかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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同戦のスネルは初回にいきなり先頭打者本塁打を浴びるも、その後は6回まで無失点投球を続けた。だが、2-1とドジャース1点リードで迎えた7回、2者連続本塁打で3点を失いここで降板となった。



同メディアは「今季のスネルはそれまで、46回1/3を投げて一度も本塁打を許していなかったが、水曜日の試合では3本塁打を浴びてその記録が途切れた。試合中、スネルには不満を募らせたドジャースファンから厳しい批判が浴びせられるようになったが、その一部はロバーツ監督にも向けられていた」と言及。



続けて、「7回はブルペンに任せるべきだった。6回裏の攻撃が長すぎて、スネルの体が冷えてしまった」、「ロバーツ！ これはあなたの責任だ！ ブレイクは既に96球を投げていた。ブルペンには投手がいるだろう、「ロバーツはジェイク・バウアーズ内野手を敬遠して、その後スネルを降板させるべきだった。あと少しで本塁打になる大きなファウルを打った時点で、明らかに嫌な予感がしていた」といったファンの声を紹介している。











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