









10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。毎年、多くの選手が運命の瞬間を迎えるが、その指名順位を素直に受け入れられない選手もいる。1991年、東都大学野球リーグで活躍していた桧山進次郎もその一人だった。3位までに名前を呼ばれず、社会人野球への進路を考え始めた矢先、阪神タイガースから届いたのは4位指名。夢への扉が開いた瞬間、胸に去来したのは喜びだけではなかった。田崎健太氏の著書『ドラヨン』から、桧山の野球人生をたどるエピソードを全5回にわたって抜粋してお届けする。第1回は、運命のドラフト会議を振り返る。



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東都大学野球リーグを代表する長距離打者となった桧山の元にはプロ野球球団のスカウトが訪れていた。



「一二球団みんな来られてました。その頃は就職先としてみるので、好き嫌いではなくて、自分がレギュラーになれるか。つまり、 ポジションが空いているかどうか、 ですよね。ぼくは正直(三塁手の)守備があまり上手くなかった。プロに入ったら外野に行きたいなというのがあった。中学までは外野をやっていたから、楽勝やろみたいな」



もちろん人気球団か、そうでないかも選択材料となる。



「まず巨人は選手層が厚いから、 きついなって。セ ・ リーグだとヤクルト(スワローズ) 、大洋(ホエールズ)はええなって思っていた。パ ・ リーグならばダイエー(ホークス) 。ちょうどダイエーに(勢いが)出てきたときだったんです。あとは華がある西武(ライオンズ) 。この四つに行けたらええなって思っていました」



一一月二二日午後五時五分、新高輪プリンスホテルで一九九一年度のドラフト会議が行われた。



桧山は同じくドラフト指名の可能性があった同級生の徳田吉成と共に監督室で待機することになった。大学に新聞記者の姿はなく、記者会見の準備もなかったという。



「マスコミからしたら誰が一位になるかって大体分かっていたから、ぼくのところには来なかったんでしょうね。一位はないやろって」



翌年に行われるバルセロナオリンピックのため指名凍結されていた選手がおり、圧倒的な目玉となる選手は存在しなかった。その中、注目を集めていたのは投手では駒澤大学の若田部健一、東北福祉大学の斎藤隆、日本大学の落合英二。野手では関西学院の田口壮たちの大学生だった。











予想通り、一位で若田部にホークス、ジャイアンツ、カープ、ライオンズの四球団、斎藤にホエールズとドラゴンズ、田口に日本ハムファイターズとオリックス・ブルーウェーブが重複指名した。それぞれ若田部はホークス、斎藤はホエールズ、田口はブルーウェーブが交渉権を獲得した。そしてドラゴンズは落合、カープは町田公二郎を外れ一位として指名した。



若田部、落合とは東都大学リーグで対戦して、互角以上の勝負をしたという自覚があった。また、町田は日米大学野球選手権大会の同僚でもある。



「当時は〝剛の町田、柔の桧山〞って言われていたんです。剛の町田がまず選ばれたっていう感じです」



一位に続き、二位指名に入った。しかし、桧山の名前は呼ばれない。



「ぼくは守備的な不安があるから、一位は掛からへんやろなっていうのがあった。二位もなかった。でも三位までには入るやろうっていうのがありました」



頭に浮かんだのは、実家にいる両親たちの姿だった。



「テレビ中継があったのは三位までだったんです。関西で親や身内、友だちがみんなテレビを観ている。テレビが映っている間に指名されたいって。選択希望選手、誰誰って自分の名前を呼ばれるのをテレビで観たいじゃないですか」



すると一緒に待っていた徳田がファイターズから三位で指名された。



「おお、良かったなって。そうしたらテレビが終わった」













テレビを切ると監督は桧山に「お前、どうする」と訊ねた。



「もう関西に戻ります」



すると監督は「関西ならば社会人(チーム)から二つ来ているぞ」と教えられた。自室に戻って、社会人野球でもう一度プロ野球を目指そうと気持ちの整理をしていた、そのときだった。



――桧山さん、桧山さん、監督室まで。



館内放送が流れた。急いで監督室に行くと、阪神タイガースから四位で指名されたと教えられた。



「嬉しいという気持ちはありました。ただ、 (ドラフト指名を)掛けてくれたことに対する喜びと、三位以内でなかったというプライドを天秤に掛けると、プライドが邪魔をしていた方が大きかった。四位か、みたいな」



監督は「良かったな。ドラフトに掛けてくれて」と言った後、桧山の心中を察したのか「行くか、行かないかは自分で決めろ」と付け加えた。



桧山は〝外れ四位〞だった。タイガースは足寄高校の三井浩二を指名したがホークスと競合し、くじを外していた。



この年、九一年のドラヨンには興味深い面々が揃っている。ブルーウェーブの四位は鈴木一朗、後のイチローである。その他、近鉄バファローズの四位は中村紀洋、カープの外れ四位は金本知憲だった。



ちなみに三井はこの年にプロ入りせず、社会人野球を経て二〇〇〇年のドラフトで逆指名制度を利用して二位でライオンズに入っている。（第2回につづく）















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