アストンマーティン・ヴァルハラのオーナーだけがオーダーできる特別なブライトリングのビスポーク

スピードを計測する「ブライトリング」と、スピードを極める「アストンマーティン」。イギリスが誇るこの2ブランドのタッグにより、特別なタイムピースが登場した。それは、アストンマーティン初のミドエンジンPHEVスーパーカーである「ヴァルハラ」のオーナーのみが仕立てることができるビスポーク。専用のブライトリング コンフィギュレーターに情報を入力することで、自身のヴァルハラの仕様やパーソナルスタイルに合うようにスーパー クロノマットをカスタマイズできるという特別な体験である。

【画像】ブライトリング・スーパー クロノマットとアストンマーティン・ヴァルハラ。愛車との絆を一層深めるビスポーク（写真13点）

カスタマイズできるモデルは「スーパー クロノマット B19 44 パーペチュアルカレンダー」と「スーパー クロノマット オートマチック 38」の2種類。カスタマイズできるのは、「スーパー クロノマット B19 44 パーペチュアルカレンダー」ではインナーベゼルと秒針のカラー（アストンマーティン・レーシンググリーン、トロフィーシルバー、ビビッドゴールド、ライムグリーン）、カウンター針のカラー（アストンマーティン・レーシンググリーン、トロフィーシルバー、ライムグリーン、ヴァルキリーゴールド、ビビッドオレンジ、ロッソコルサ）、そしてローターへのパーソナルなエングレービング。「スーパー クロノマット オートマチック 38」ではインナーベゼルと針のカラー（アストンマーティン・レーシンググリーン、トロフィーシルバー、ビビッドゴールド、ライムグリーン）、そしてケースバックへのパーソナルなエングレービングとなっている。

スーパー クロノマット B19 44 パーペチュアルカレンダー クロノグラフ

44mmのチタン製ケースに、ブライトリングを象徴するルーローブレスレットを組み合わせたモデル。力強いデザインと、自動巻きパーペチュアルカレンダー・クロノグラフが融合されている。カーボンファイバーの文字盤が時計の個性を際立たせ、シースルーケースバックからはブラックのローターとムーブメントの精緻な動きを鑑賞できる。

スーパー クロノマット オートマチック 38

パフォーマンスを追求する自動車から着想を得た素材と洗練された存在感が調和したモデル。38mmステンレススチール製ケースとルーローブレスレットに、質感のあるカーボンファイバー文字盤とダイヤモンドをセッティングしたベゼルを組み合わせる。自動巻き三針ムーブメントを搭載し、6時位置に控えめな日付窓を備えている。

アストンマーティンのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマレク・ライヒマン氏は、次のように述べている。

「ヴァルハラは、革新性、精度、個性を兼ね備えたマシンです。今回ブライトリングとのパートナーシップにより、お客様に向けて等しく特別なものを生み出すことが可能になりました。それが、ご自身のヴァルハラに着想を得てブライトリングのタイムピースをカスタマイズできるというまたとない機会です。卓越したデザインと細部への徹底したこだわりという共通の信念を反映し、それぞれのタイムピースが、オーナー様ご自身の個性を表現すると同時に、マシンそのものの自然な延長となるはずです」

House of BrandsのCEO ジョージ・カーン氏は次のようにコメントした。

「ヴァルハラは、アストンマーティンの技術力と挑戦する姿勢を象徴するモデルです。私たちは、その同じ体験を腕元にもお届けしたいと考えました。そこで今回初めて、スーパー クロノマットのデザインプロセスを、ヴァルハラのオーナー限定で公開いたします。この唯一無二のタイムピースが、特別な愛車との絆をより一層深いものにしてくれるはずです」