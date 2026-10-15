







千葉ロッテマリーンズは10月16日12時00分よりマリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を開始することを発表した。



[caption id="attachment_295717" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]









販売する記念グッズは、11月12日から東京ドームで開催される「ラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に選出された中森俊介投手、西川史礁外野手、山口航輝外野手と侍ジャパンのコラボグッズ。



記念Tシャツやフェイスタオルなど計10商品のラインナップとなる。商品一例は次の通り。



＜「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズ 商品一覧＞

・フェイスタオル(デザイン: HOME／VISITOR、展開選手：中森投手、西川外野手、山口外野手)：2,000円

・Tシャツ(デザイン: HOME／VISITOR、展開選手：中森投手、西川外野手、山口外野手、サイズ：130cm、S、M、L、XL) 4,000円 ※130cmのみ3,500円



※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分より10月25日23時59分まで受注しています。

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

※商品の到着は11月12日から行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の終了後となります。









































【拡大写真】中森俊介、西川史礁、山口航輝の侍ジャパン仕様フェイスタオル





[caption id="attachment_295724" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]























価格：

16,500円





（2026/10/08 16:44時点 ）



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【了】