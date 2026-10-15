ロッテは15日、「損保ジャパン HIKESHI賞」（協賛：損害保険ジャパン株式会社）にパシフィック・リーグから６２HIKESHI ポイントで 八木彬投手が選ばれたと発表した。

八木は球団を通じて「この度は、新設された『損保ジャパン HIKESHI賞』に選んでいただき、光栄に思います。 今シーズンはビハインドの場面やランナーのいる厳しい場面、満塁のピンチなどでの登板も多かったですが、そこでは強い気持ちを持ってマウンドに上がり続けました。わずか数球でピンチを切り抜けられた試合もありましたし、僕が投げた後に打線が逆転してくれたりと、チームの最高の流れにも助けられプロ初勝利も挙げることができました。 リリーフとしての仕事を、こうして『HIKESHIポイント』という目に見える形で評価していただけて最高に嬉しいです。来シーズンもマリーンズの勝利のために頑張っていきたいと思います」と喜んだ。

※損保ジャパン HIKESHI 賞」とは

レギュラーシーズン公式戦において、優れた活躍を見せた救援投手を表彰。 登板時の走者状況や、ピンチを凌いだことによる失点阻止の貢献度、および「チームのピンチをいかに食い止めたか」を数値化し、日本野球機構および損保ジャパンが考案した客観的指標（データスタジアム株式会社協力）に基づいて選考される