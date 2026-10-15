







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンに入ってから出番に恵まれていない選手がいる。ホスエ・デポーラ外野手もその一人だが、現在対戦しているミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督は警戒しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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デポーラは9月中旬に2Aからメジャーへ飛び級で昇格すると、11試合、打率.323、1本塁打、7打点と好成績をマーク。この活躍もありポストシーズンのロースター入りを果たしたが、ここまでは代打起用にとどまっている。



同メディアは「ドジャースはナリーグ優勝決定シリーズ第3戦の先発メンバーから大谷を外し、デポーラを代わりに起用することを検討していた。デーブ・ロバーツ監督は火曜日、大谷が第3戦でも先発出場すると発表したが、それは本当にプラスなのだろうか。同日にドジャースタジアムで行われたブルワーズの練習前、マーフィー監督はデポーラへの対策を立てることには特有の難しさがあると認めた」と言及。



続けて、「彼はとてつもないパワーを持っていて、ボールを捉える能力が本当に優れている。あんなにボールを捉える能力を持ったルーキーはめったにいない。では、いったいどんな球で彼を誘えばいいのだろうか？」という同監督のコメントを伝えている。











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