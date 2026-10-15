





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



15日のプロ野球公示で、阪神タイガースは桐敷拓馬選手を一軍登録から抹消した。



桐敷は2021年ドラフト3位で新潟医療福祉大から阪神に入団したプロ5年目左腕。2024年には70試合に登板し、40ホールド、防御率1.79をマーク。43ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。



昨季も43試合で13ホールド、防御率2.84を記録し、救援陣の一角を担っていた。しかし、今季は24試合の登板で1勝2敗、1セーブ、7ホールド、防御率4.91。



登板数は昨季から減少し、救援陣を支えてきた左腕にとって、思うように数字を伸ばせないシーズンとなった。



それでも、8月以降は6試合登板で無失点と、シーズン終盤は安定した投球を見せていた。直近となった10月7日の広島東洋カープ戦では、2回を無安打無失点、3奪三振。



前日14日に甲子園で行われた横浜DeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第1戦では登板機会がなく、第2戦を迎える15日に登録抹消。同日の阪神は髙橋遥人投手、立石正広選手を一軍登録した。



再登録が可能となるのは10月25日以後。CSファイナルステージは予備日を含めても21日までの日程となっており、今シリーズの残り試合には出場できない。



最優秀中継ぎ投手に輝いた実績を持つ左腕だが、日本シリーズ進出を懸けた短期決戦では、一度もマウンドに上がることなく登録を外れた。











【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】