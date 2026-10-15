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15日のプロ野球公示で、阪神タイガースは小野寺暖選手を一軍登録から抹消した。



小野寺は2019年育成ドラフト1位で大阪商業大から阪神に入団したプロ7年目外野手。2023年には43試合に出場し、打率.347、11打点をマークした。しかし、その後は出場機会を減らし、昨季は19試合で打率.241、0本塁打、0打点にとどまっていた。



巻き返しを期した今季も、一軍では26試合に出場して打率.111、0本塁打、1打点。打席数は19と限られ、18打数2安打、8三振と、バットでアピールしきれないままレギュラーシーズンを終えた。



今季のファームでは68試合に出場し、打率.228、0本塁打、19打点を記録。出塁率.289、長打率.269と二軍でも打撃成績は伸び悩んでおり、一軍で出番を増やすには、打撃の立て直しが課題といえる。



9月22日に再び一軍登録されていたが、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦を迎える15日に登録抹消。同日の阪神は髙橋遥人投手、立石正広選手を登録し、小野寺と桐敷拓馬投手を抹消した。



小野寺の再登録が可能となるのは10月25日以後。一方、CSファイナルステージは19日までの最大6試合で、予備日も20、21日に設定されている。



このため、今シリーズの残り試合には出場できず、日本シリーズ進出を懸けた短期決戦の途中でメンバーを外れることとなった。











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