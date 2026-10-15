ロッテは15日、10月16日12時00分からマリーンズオンラインストアにて「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

11月12日から東京ドームで開催される「ラグザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026」に選出された中森俊介投手、西川史礁外野手、山口航輝外野手と侍ジャパンのコラボグッズ。販売する記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど計10商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分より10月25日23時59分まで受注している。

▼ 「野球日本代表 侍ジャパン」×マリーンズコラボグッズ 商品一覧

・フェイスタオル（デザイン: HOME／VISITOR、展開選手：中森投手、西川外野手、山口外野手）：2,000円

・Tシャツ（デザイン: HOME／VISITOR、展開選手：中森投手、西川外野手、山口外野手、サイズ：130cm、S、M、L、XL） 4,000円 ※130cmのみ3,500円※全て税込み

※ その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて

※ 商品の到着は11月12日から行われる「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の終了後