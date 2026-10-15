ロッテは15日、10月16日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で、上田希由翔内野手が記録した球団通算8500本塁打を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

上田は 10月3日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発出場し、8回裏の攻撃でソフトバンクの松本晴投手からライトへ球団通算8500本塁打となるホームランを記録した。

販売する記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど12商品のラインナップとなる。販売はマリーンズオンラインストアにて10月16日12時00分より10月25日23時59分まで受注している。

▼ 上田希由翔内野手

「球団通算8500本塁打という、こんな大きな節目に自分が一本を打つことができて本当に光栄です。これまで偉大な先輩方が積み上げてきた歴史の中に名前を刻めたことを嬉しく思います。これからもチームの勝利に貢献するバッティングができるよう頑張ります！」

▼ 上田希由翔内野手「球団通算8500本塁打記念グッズ」 商品一例

・フェイスタオル：2,000円

・Tシャツ（カラー:ブラック･ホワイト/サイズ：S･M･L･XL） 3,800円

・トートバッグ：4,000円

・マグカップ：1,900円

※全て税込み

※ その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて