水沢林太郎、サメの豆知識を熱弁　立て板に水の語り口調に会場は爆笑

テレ東のドラマ『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』(10月16日スタート 毎週金曜21:00〜)の記者会見がこのほど都内で行われ、沢村一樹、高杉真宙、玉城ティナ、水沢林太郎、眞島秀和、中村俊介、堂場瞬一氏が登壇。進行を藤井由依アナウンサーが務めた。

水沢林太郎

水沢林太郎が撮影現場で披露する豊富な知識とは

会見では、水沢が撮影現場で物知りな一面を見せているという話題に。沢村は水沢と休日の過ごし方について話したことを振り返り、「自分で料理作るらしいんですね」「その作った料理を食べながら調べ物をするのが趣味だっていうことで」と紹介。そして、「ちょうど昨日聞いたんですけど、サメってアンモニア臭強いの、皆さんご存知ですか?」と問いかけ、水沢に話を振る。

そのパスを受け、水沢は「ここでですか!?」と一瞬驚いた表情を浮かべながら、サメの体の仕組みについて説明を開始。浮き袋がないことや、体内の尿素の働きなどについて詳しく語っていると、その立て板に水の語り口調に、会場からは笑いが。

高杉から「一旦そろそろもういいかな」とツッコミが入り、藤井アナも「途中から何言ってるのか分からなくなりました(笑)」とコメント。それでも沢村が「あと、マグロが」と別の話題を続けようとすると、玉城から「ドラマの話しましょうよ(笑)!」とツッコミが飛び、会場は大きな笑いに包まれた。

ドラマ『ボーダーズ 警視庁特殊事件対策班』あらすじ

加速度的に広域化・複雑化する現代社会。犯罪捜査も、従来の「縦割り」の警察組織では限界をきたしている。そこで、既存の組織では対応しきれないサイバー犯罪絡みの殺人事件や、国際的な薬物取引事件などあらゆる“境界線の事件”を扱うために設立された部署が、警視総監直属の特命部署「SCU(特殊事件対策班)」。

SCU に集められたのは、それぞれ異なる特殊技能を持つ5人のプロフェッショナル。元公安でどこか謎めいたキャップ・結城新次郎を筆頭に、特別な「眼」を持つ元捜査一課・八神佑、女性初の刑事部長を目指す野心家・朝比奈由宇、最年少で IT 技術に精通する最上功太、経験豊富な格闘の達人・綿谷亮介が所属している。

サイバー犯罪絡みの殺人事件や国際的な薬物密輸など、ひとつの部署だけでは対応が難しく、従来の捜査ではこぼれ落ちてしまう“境界線の事件”に対し、5人はそれぞれの能力を駆使して真相を追う。