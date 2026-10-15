クルーズと自動車文化が融合｜クルーズ前後に楽しむ自動車愛好家のための特別なプログラム

世界のウルトララグジュアリークルーズをリードするリージェント セブンシーズクルーズが、モータースポーツ･ラボ（Motorsport Lab）との提携を拡大したことを発表。それに付随して2027年にヨーロッパで催行される7クルーズの前または後に参加できる限定4プログラムも公開された。

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この新しいプログラムは、車好きやより深い体験を求める旅行者に向けたもの。スペインのバルセロナやイギリスのグッドウッド、イタリアのモーターバレーで、スーパーカーやクラシックカーでのドライブ、車関連施設への特別入場、モータースポーツ体験などを満喫できるプランが用意されている。

各地域の料理やその土地ならではの文化体験もできるため、車好きはもちろん、同行者の満足度も高いだろう。

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モータースポーツマジック: エキゾチックスーパーカーエディション | スペイン、バルセロナ

日程：2027年7月29日から8月1日 - クルーズ後

クルーズ後プログラム料金：1室2名利用で1名につき $7,899

参加できるクルーズ：セブンシーズ グランデュアーで行く「地中海を照らす月光」| 2027年7月19日発 | 10泊

フェラーリやランボルギーニなどのブランドが誇る最新鋭のスーパーカーのハンドルを握ってバルセロナを満喫するプラン。市内公道と歴史あるレーシングサーキットの一部を走行する。加えて、プライベートなヘリコプター遊覧、スーパーカー、レーシングカー、モーターサイクル、クラシックカー、エキゾチックカーのプライベートコレクションを間近で鑑賞する機会も用意される。ゴシック地区の散策、カタルーニャ料理、地元産ワイン、そしてフラメンコのライブパフォーマンスでバルセロナの文化を体験できる。

モータースポーツマジック: クラシックポルシェエディション | スペイン、バルセロナ

日程：2027年7月26日から7月29日 - クルーズ前

クルーズ前プログラム料金：1室2名利用で1名につき$7,899

参加できるクルーズ：セブンシーズ グランデュアーで行く「1つ上の贅沢を味わう旅」 | 2027年7月29日発 | 9泊

クラシックポルシェを駆ってカタルーニャの内陸部や海岸沿いの道を走り、歴史あるテラマールサーキットを訪れ、海辺の町シッチェスを探索できるロマンのあるプラン。名だたるモータースポーツコレクションの特別鑑賞に加え、バルセロナのゴシック地区での散策、カタルーニャ料理、地元ワイン、そしてフラメンコのライブも。

イタリアのスーパーカーエスケープ|イタリア、ボローニャとモーターバレー

日程：2027年8月4日から8月7日 - クルーズ前、2027年8月7日から8月10日 - クルーズ後、2027年8月12日から8月15日 - クルーズ後

クルーズ前･後プログラム料金：1室2名利用で1名につき$7,899

参加できるクルーズ：

セブンシーズ グランデュアーで行く「1つ上の贅沢を味わう旅」| 2027年7月29日発 | 9泊

セブンシーズ プレステージで行く「歴史と伝統」| 2027年8月5日 | 7泊

セブンシーズ グランデュアーで行く「食の魅惑」| 2027年8月7日発 | 10泊または20泊

ボローニャ、モデナ、マラネッロを巡る没入型のプラン。イタリアのモーターバレーにある自動車博物館や体験プログラムを通じて、フェラーリ、ランボルギーニ、パガーニの世界を探求していく企画。マラネッロの公道でフェラーリを運転したり、ボローニャやモデナで散策したり、フェラーリを象徴するレストラン「カヴァッリーノ」でマッシモ･ボットゥーラシェフの料理を楽しむこともできる。