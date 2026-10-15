







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは15日、2027年シーズンから指揮を執る工藤公康新監督の就任会見を行った。背番号はソフトバンク監督時代と同じ「81」に決定した。







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工藤氏は名古屋電気高（現・愛工大名電高）から1981年ドラフト6位で西武ライオンズに入団。ダイエー、巨人、横浜などでもプレーし、現役通算224勝を挙げた球界を代表する左腕だ。



2015年から2021年までは福岡ソフトバンクホークスの監督を務め、7年間でリーグ優勝3度、日本一5度を達成。豊富な実績を持つ名将が、2027年から中日の再建を託されることになった。



名古屋出身の工藤新監督は、「私も名古屋出身の人間です、自分の故郷に帰って監督という素晴らしい責任あることを命じられたことに僕自身も強く、心の中で思っているところもあるので、自分のことを認めていただいた球団の皆さんにも深く感謝をしたいです、ありがとうございます。」と故郷への恩返しを決意。ファンに喜んでもらえる野球を目指し、1勝でも多く積み重ねることを目標に掲げた。



また、チームづくりについては「大事なのは選手、スタッフとしっかりコミュニケーションをとり、何が最善かをコーチ陣と話し合い、いろいろな部分がしっかりとミックスされ、その上でいい色を出せればと思っています。



野球はチームで戦うもの、個人の能力も大事ですが全体としてのバランスが大事になってくる。ホームランばかり打つチームが、ピッチャーだけが良ければ勝てるというわけではない、バランスで成り立っていると思っています。」と選手やスタッフとのコミュニケーションを重視する方針を示した。



会見後にはナゴヤ球場を訪れ、コーチや選手、スタッフを集めて訓示を行った工藤新監督。ソフトバンクを5度の日本一に導いた手腕を、中日でも発揮できるか注目が集まる。

















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