







慶大・小原大和外野手（4年・花巻東）にとって、10月22日のプロ野球ドラフト会議は、幼い頃からの夢を懸けた大きな節目となる。今春の東京六大学野球リーグではベストナインに輝き、プロ志望届も提出した。その挑戦の背景には、同じく慶大でプレーした兄2人への思いと、幼い頃に亡くした父への特別な思いがある。家族への感謝を胸に、運命の日を迎えようとしている。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：小原大和

岩手県出身。花巻東高を経て、慶應義塾大に進学した。右投左打の外野手で、3年春からリーグ戦で存在感を示し、4年春には打率.327、2本塁打、11打点を記録。広角に打ち分ける打撃と勝負強さを武器に、プロ入りを目指している。





高校時代の悔しさを糧に…慶大でつかんだ飛躍のきっかけ

[caption id="attachment_295515" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた慶應大・小原大和【写真：編集部】[/caption]











大学最後の秋季リーグ戦で、ここまで打率.393の好成績を残している小原だが、現状に満足しているわけではない。「結果だけを見ると良い方だとは思うんですけど、他大学にも良いバッターがたくさんいます。僕は今季首位打者を目標にしてやっているので、まだ物足りないです」と語り、さらなる高みを見据えている。



今でこそプロ入りを現実的な目標に据える小原だが、高校時代は思うように出場機会を得られなかった。甲子園出場を目指し、長兄・大樹さんと同じ花巻東に進学。1年秋からベンチ入りしたものの、試合に出始めたのは3年春だった。下級生の頃は、後輩の佐々木麟太郎らが活躍する姿をベンチから見つめる日々が続き、「2年生まではずっと悔しかったです」と振り返る。



その悔しさが、大学で結果を残したいという思いを一層強くした。進学先に選んだのは、2人の兄と同じ慶大。幼い頃から兄たちの応援で足を運んできた神宮球場にも、特別な思いがあった。「大学で結果を出して、後輩や同級生にも勝ちたいという気持ちを持って慶應に入りました」と、当時の決意を明かす。



慶大入学後、プロの世界を強く意識するきっかけとなったのが、ソフトバンク・廣瀬隆太内野手の打撃だった。「本当に大事な場面でホームランを打っていたり、弾道もすごかったです。こういう人がプロ野球に行くんだなと思いました」と、間近で見た先輩の打撃に衝撃を受けたという。



2年時まではリーグ戦での出場機会が限られていたが、3年春に初めてレギュラーの座をつかむと、13試合で47打数17安打、打率.362を記録。規定打席到達者ではチームトップの打率を残した。「そこから徐々に結果が出てきて、プロに行きたいという気持ちがより芽生えました」。リーグ戦で結果を残した経験が、プロ入りへの思いを一層強くした。



そして大学4年の春、小原は打撃で大きな存在感を示した。今春から指名打者制が導入された東京六大学野球リーグの開幕戦にDHで先発出場し、6打数5安打4打点と躍動。DHとしてリーグ史上初となる本塁打も放ち、大学ラストイヤーのスタートを華々しく飾った。開幕戦での活躍にとどまらず、春季リーグ戦ではチーム最多タイの18安打をマーク。打率.327、2本塁打、11打点の成績で慶大のリーグ優勝に貢献するとともに、指名打者部門のベストナインにも選出された。好成績を残した自身の打撃について「固めて打つ試合は何度かあるので、そういった意味では準備や集中力は誰にも負けません」と打席に向けた準備と集中力に自信を示す。



個人として飛躍を遂げた一方、チームとしては忘れられない悔しさも味わった。春季リーグ戦を制して臨んだ全日本大学野球選手権では、決勝で関大に惜敗。日本一まであと一歩届かなかった。



「大差で負けたなら『圧倒的な実力差で負けたんだな』って納得がいくと思うんですけど。あとちょっとのところで届かなかったので」とわずかな差で逃した頂点への悔しさは今も残る。それでもチームへの信頼は揺らがず、「このチームなら優勝して日本一になれると思っています」と、ラストシーズンに雪辱を期している。



個人では首位打者、チームでは日本一。大学最後のシーズンで、どちらもつかみ取るつもりだ。





大谷翔平とのキャッチボールで歯が折れた！？ 忘れられない少年時代の思い出

[caption id="attachment_295518" align="alignnone" width="900"] 大谷翔平から貰ったグローブ【写真：本人提供】[/caption]











プロ野球選手になる夢の原点をたどると、家族の存在がある。小原は3兄弟の末っ子で、兄2人も慶大野球部出身。小学3年生から野球を始めたのも、兄たちの影響だった。高校の教員だった父も、息子たちが野球に打ち込む環境をつくってくれた存在で、「父親は高校の教師で、スポーツに関しては本当に熱が入っていたので、だから3兄弟でここまで野球を頑張ってこれたのかな」と振り返る。兄たちが練習する姿を身近で見ながら、小原にとっても野球は自然と生活の一部になっていった。



そんな野球一家で育った小原には、世界で活躍する大先輩との忘れられない思い出もある。ドジャース・大谷翔平投手は、長兄と花巻東で同級生だった。小原がまだ小学生だった頃、高校生の大谷とキャッチボールをしたことがある。年下の自分には山なりの優しいボールが来ると思っていたが、大谷の手から放たれたのは想像を超える直球だった。



「ポワーンってくると思ったら、真っすぐでしかも伸びがある真っすぐが来たんですよ。見たことのないボールでした」と、当時の驚きを鮮明に覚えている。予想外の球威に対応できず、捕球に失敗した際には、思いがけず歯まで折れてしまった。幸いにも乳歯だったため、大事には至らなかったという。



「準備の大切さを教えてもらいました（笑）」と笑う小原。歯が折れたお詫びとして大谷から贈られたグラブは、今も実家に大切に保管されている。「三兄弟の誰一人として右ピッチャーをやらなかったので、ずっと飾られていますね」と、使う機会がなかった理由も明かした。大谷本人は当時のキャッチボールを覚えていないかもしれないが、小原にとっては今も忘れられない少年時代の思い出となっている。





























小学5年生で父と別れ…「兄2人の分まで願いを叶えたい」

[caption id="attachment_295516" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じた慶應大・小原大和【写真：編集部】[/caption]











幼い頃から野球に親しんできた小原だったが、小学5年生の時に大きな悲しみに直面した。3兄弟の成長を見守ってきた父が他界したのだ。亡くなったのは、奇しくも父自身の誕生日だった。「病院で誕生日を祝った後、僕は家に帰ったんですけど、その後に亡くなったと連絡を受けました」と、当時を振り返る。幼い小原にとって、あまりにも早い父との別れだった。



今も心に残っているのは、父と過ごした何げない日常だ。幼い頃には一緒にキャッチボールをし、野球の練習にも付き合ってもらった。当時高校生だった次兄・和樹さんが自宅で素振りに励んでいると、父は小原にも「一緒にやってみたらどうだ、練習しないとうまくならないぞ」と声をかけた。当時は気が進まないこともあったが、「そういう環境だったから、練習が辛いとか思ったことがなくて」と振り返り、幼い頃から自然と練習を重ねる習慣が身についたことに「お父さんのおかげだなと思います」と感謝を口にする。



父との別れは、野球に懸ける思いを一段と強くするきっかけにもなった。



「兄弟を超えたいとか、高いレベルで野球をやってお母さんを支えてあげたいとか、野球を仕事にしたいと思ったのはその時です」



小学5年生の頃に胸に抱いた思いは、プロ入りを目指す今も変わっていない。



プロ入りを目指す背景には、亡き父の願いもある。「（父に）プレーを見てもらうことはできなかったですけど、兄2人のプレーを見て、プロ野球選手になってほしいという思いはあったと思います」と、兄たちの野球に熱心だった父の気持ちを思い浮かべる。大樹さん、和樹さんともに慶大まで野球を続けたが、プロ入りには届かなかった。



「今それを叶えられるのは自分しかいないので、兄2人の分まで父の願いを叶えたいという思いは強いです」と、父への特別な思いを重ねている。



プロ入りへの挑戦を、母も温かく見守ってくれている。父が他界してからは一人で3兄弟を育て、現在も毎週のように神宮球場へ足を運び、息子のプレーを応援している。大学からプロを目指す決断にも、「チャレンジすることがすごい」と背中を押してくれた。



「父が亡くなって、母一人でずっと支えてくれて本当にありがとうと伝えたいです。今まで苦しい時ももちろんあったと思うんですけど、そういう面を全く僕たちには見せずにここまで育ててくれたので」と、母への感謝は尽きない。「最後はプロになって、最高の形で恩返ししたいです」と、夢をかなえることでこれまでの感謝を伝えようとしている。







「なれるもんならなってみろ」兄2人の激励を胸に迎える運命の日

[caption id="attachment_295522" align="alignnone" width="1200"] 慶應大・小原大和【写真：産経新聞社】[/caption]











2人の兄も、小原の成長を支えてきた大きな存在だ。特に長兄・大樹さんは、父が他界してから父親代わりとなり、時には厳しい言葉をかけながら弟を見守ってきた。「本当にここまで見守ってくれてありがとうと感謝を伝えたいです」と、長兄への思いはひとしおだ。一方、現在も攻守において遠慮のない指摘を受けており、投手出身の兄には言いたいこともある。



「ピッチャーだったので、バッター心理は分かっていないはず。僕のバッティングや守備のことで文句を言うのは、プロになったらやめていただきたいと言いたいです（笑）」。冗談交じりの言葉には、兄への感謝とともに、プロの舞台で実力を認めてもらいたいという思いものぞく。



次兄・和樹さんも、幼い頃から小原が背中を追いかけてきた存在だ。慶大時代は日本ハム・郡司裕也捕手やソフトバンク・柳町達外野手らと同期で、2019年秋季リーグ戦ではベストナインに選出されるなど、弟より一足先に神宮球場で結果を残してきた。小原は現在も、LINEを通じて和樹さんからDHとしての準備や心構えについて助言を受け、時には厳しい指摘を受けることもあるが、今秋には、リーグ戦の通算安打数と本塁打数で兄を追い抜いた。



「リーグ通算安打数と本塁打の数は超えたので、とりあえずしばらくは何も言わないでほしい（笑）」と、笑いながら兄をけん制する。ただ、日頃の助言は大きな支えとなっており、「アドバイスは本当に嬉しいですし、実際、身になっているのでありがとうと伝えたいです」と、兄への感謝も忘れない。現在はアナウンサーとして活躍する和樹さんには、「彼が試合でバットを持つことはないと思うので、今後はマイクだけを持って、僕のことは文句を言わずに応援してくださいと伝えたいですね（笑）」と、さらに冗談を重ねた。



兄たちとは、卒業後の進路についても話し合った。社会人野球などを経由する道も勧められたが、小原の意思は固かった。「僕は大学4年間の集大成を今年のドラフト会議で達成したい、夢を叶えたいと思っていた」と、大学最後の年での挑戦にこだわった。兄たちからは「なれるもんならなってみろ」と発破をかけられたが、プロ入りへの決意が揺らぐことはなかった。兄2人が届かなかった舞台へ、今度は末っ子が挑む。



そして小原は、亡き父にもその決意を伝えていた。年末年始に帰省した際、家族とともに父の墓を訪れ、「4年生の集大成をドラフト会議で見せるので、天国から応援していてください」とプロ入りを目指す覚悟を届けた。幼い頃に素振りを促し、キャッチボールの相手をしてくれた父。誕生日を一緒に祝った日を最後に、会うことができなくなった父。幼い日の記憶と墓前での誓いを胸に、10月22日のドラフト会議を迎える。



ドラフト会議を目前に控えても、小原の視線は目の前の戦いに向いている。残る明大、早大との対戦に向けて、「両校ともに投手陣のレベルが高いので、チームが打てていない時こそ、自分がバットで取り返したい。チームに流れを持ってくる打撃をすることでチームに貢献したいです」と打線をけん引する覚悟を示した。



首位打者のタイトルとチームの日本一を目指し、大学最後のリーグ戦でも結果を追い求める。父への誓いも、家族への感謝もバットに乗せて。小原家の末っ子は、運命の10月22日に届く吉報を待つ。











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