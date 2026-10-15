







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは14日、みずほPayPayドーム福岡で行われた北海道日本ハムファイターズとの「2026 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第1戦で、4回に打者一巡の猛攻を見せ、一挙5得点を記録。近藤健介選手の適時二塁打などで逆転に成功した。



近藤は横浜高から2011年ドラフト4位で日本ハムに入団し、2023年にソフトバンクへ移籍したプロ15年目外野手。2024年には打率.314で自身初の首位打者に輝くなど、球界屈指の打撃技術を誇る左の強打者だ。



1-3と2点を追う4回、ソフトバンクは先頭の栗原陵矢選手の右前安打、牧原大成選手の死球などで1死満塁の好機を演出。



柳町達選手の一ゴロが相手の失策を誘って1点を返すと、続く庄子雄大選手が右前適時打を放ち、同点に追いついた。



さらに、正木智也選手の左犠飛に相手の失策が絡んで勝ち越すと、周東佑京選手も左犠飛を放ち、リードを2点に拡大。



なおも2死一、二塁で打席に入った近藤は、日本ハムの島本浩也投手が投じた5球目、142キロの直球を捉えると、打球は左翼フェンス直撃の適時二塁打となった。



この回は打者10人の猛攻で一挙5得点。試合序盤に先発のリバン・モイネロ投手が3回途中3失点で降板する苦しい展開となったが、打線が奮起して試合をひっくり返した。



近藤は初回にも左中間への二塁打を放っており、この日は4打数2安打1打点を記録。今季のレギュラーシーズンでは139試合に出場し、打率.309、32本塁打、108打点と好成績を残している。



なお、試合はソフトバンクが6-4で日本ハムに勝利。2勝のアドバンテージを含めて3勝とし、3年連続の日本シリーズ進出まであと2勝に迫った。























【動画】怒涛の5得点！勝負を決める近藤健介のタイムリー

DAZNベースボールのXより













打者一巡の猛攻🔥



一気に畳み掛けて逆転に成功🎉

近藤健介の適時二塁打などで5得点



⚾️CSファイナルステージ第1戦

🆚ソフトバンク×日本ハム

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【了】