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ミルウォーキー・ブルワーズのジャクソン・チョウリオ外野手が14日（日本時間15日）、敵地で行われたロサンゼルス・ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・左翼」でスタメン出場。初回、先頭打者初球本塁打を放った。



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プレーボール直後、ドジャース先発のブレイク・スネル投手が投じた初球の速球をチョウリオが強振。捉えた打球は右中間スタンドへ飛び込み、ブルワーズがわずか1球で先制点を奪った。



一発を浴びたスネルだったが、その後は立て直した。後続の3打者をすべて三振に仕留め、初回はチョウリオのソロによる1失点のみで切り抜けた。



チョウリオは今季、レギュラーシーズンで打率.291、25本塁打、75打点、23盗塁を記録。長打力とスピードを兼ね備えたブルワーズ打線の中心として活躍してきた。



なお、チョウリオは昨年のNLCSでもドジャースとの第2戦で山本由伸投手から先頭打者初球本塁打を放っている。2年連続となる同カードの大舞台で、再び試合開始直後に衝撃の一発を叩き込んだ。

































【動画】まさかの初球！チョーリオの先頭打者アーチ

MLBJapanの公式Xより













ジャクソン・チョーリオの先頭打者初球ホームランでNLCS第3戦は幕開け！💥



初回、スネルの速球をとらえスタンドへ！

#ブルワーズ が敵地ロサンゼルスで先制に成功！🔥



👉️なお #ドジャース 先発スネルはその後の打者を三者連続三振に抑えています



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【了】