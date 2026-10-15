今月16日からサウジアラビアで開催予定のFIFAe World Cup 2026が延期されることが発表された。

同大会はFIFA（国際サッカー連盟）が主催するeスポーツの国際大会。2024年に第1回大会が行われ、今大会で3度目の開催となる。家庭用ゲーム機を使用して競い合うコンソール部門と、スマートフォンを使用するモバイル部門の2部門で行われ、両部門ともに、世界各国の代表選手が2対2で対戦する。

FIFAe World Cup 2026はサウジアラビア・ジッダにて今月16日から同23日かけて開催される予定となっていたが、今月10日にJFA（日本サッカー協会）は現地情勢および安全面に関する情報を総合的に検討した結果、本大会への参加を見送ることを決定していた。

そうしたなか、FIFAおよびサウジアラビアeスポーツ連盟はジッダで開催予定だったFIFAe Finals 2026の延期を発表。今後の詳細については改めて発表されることになるが、延期に至った理由については以下のように公表している。

「この決定は、同地域における最近の情勢の変化と、それが大会開催に必要な運営上の準備に与える影響を検討した結果によるものだ」

「FIFAは、サウジアラビアが過去に本大会を成功裏に開催してきた実績を踏まえ、今回のFIFAe Finals 2026に向けた準備における同国およびサウジアラビアeスポーツ連盟の支援と協力に対し、感謝の意を表した」