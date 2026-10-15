ソフトバンクは14日、球団公式Xで野村勇選手が、同日に佐賀市内の病院で右肘関節クリーニング術を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで4ヶ月の見込みだ。
野村は昨季シーズン自己最多の126試合に出場して、打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁の成績を残し、レギュラーの座を掴んだが、今季は66試合に出場して打率.234、5本塁打、10打点、3盗塁とレギュラーを不動のモノにすることができなかった。
ソフトバンクは14日、球団公式Xで野村勇選手が、同日に佐賀市内の病院で右肘関節クリーニング術を受け、無事終了したことを発表した。競技復帰まで4ヶ月の見込みだ。
野村は昨季シーズン自己最多の126試合に出場して、打率.271、12本塁打、40打点、18盗塁の成績を残し、レギュラーの座を掴んだが、今季は66試合に出場して打率.234、5本塁打、10打点、3盗塁とレギュラーを不動のモノにすることができなかった。
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