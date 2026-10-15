チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節が14日に行われ、アストン・ヴィラ（イングランド）とフェネルバフチェ（トルコ）が対戦した。

プレミアリーグで下位に沈んでいるアストン・ヴィラだが、CLではクラブ・ブルッヘに競り勝ち白星発進に成功。連勝を目指す今節は本拠地『ヴィラ・パーク』に18年ぶりにCL復帰を果たしたフェネルバフチェを迎える。日本代表GK鈴木彩艶はCLデビューを果たした初戦に続き、この日もゴールマウスを守った。

立ち上がりの12分、左CKを獲得したアストン・ヴィラはショートコーナーからジョン・マッギンがゴール前へ折り返すと、こぼれ球をヨハン・マンザンビが蹴り込み先制に成功する。その3分後にはCKからピンチを迎えたが、フリーで合わせたヴェダト・ムリキのヘディングシュートを鈴木が好セーブ。さらに17分には完全に最終ラインの背後を取られたが、タイミング良く距離を詰めた鈴木がムリキとの1対1を防ぎ、同点のピンチを切り抜ける。

すると31分、ブバカル・カマラが中盤でボールを刈り取ってショートカウンターに転じると、ニコラス・ジャクソンが見事なミドルシュートをゴール左隅に突き刺し2点差に。さらに39分には鈴木のロングフィードが右サイドで高い位置を取ったマティ・キャッシュに渡ると、そこから人数をかけてボールを奪い返し、再びジャクソンがミドルシュートを叩き込んだ。鈴木の活躍もあり、アストン・ヴィラは前半を3点リードで終える。

後半に入り67分、マンザンビが深い切り返しでファウルを誘発してPKを獲得すると、ロス・バークリーが冷静に沈めて4点目。その4分後にはマンザンビのスルーパスに抜け出したイブライム・ンバイェがボックス手前中央へラストパスを送り、バークリーのミドルシュートが相手に当たってゴールへ吸い込まれた。さらに90分には途中出場のアリソンが右サイドをドリブルでえぐり、グラウンダーのクロスにタミー・アブラハムが合わせて6点差とする。

試合は6－0で終了し、アストン・ヴィラが連勝を飾った。次節、アストン・ヴィラは21日にバイキング（ノルウェー）、フェネルバフチェはスラヴィア・プラハ（チェコ）といずれもホームで対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 6－0 フェネルバフチェ

【得点者】

1－0 12分 ヨハン・マンザンビ（アストン・ヴィラ）

2－0 31分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

3－0 39分 ニコラス・ジャクソン（アストン・ヴィラ）

4－0 68分 ロス・バークリー（PK／アストン・ヴィラ）

5－0 72分 ロス・バークリー（アストン・ヴィラ）

6－0 90分 タミー・アブラハム（アストン・ヴィラ）